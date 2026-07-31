Javier Milei habló sobre Manuel Adorni y cuestionó a la prensa: "Para mí, es honesto"

“Lo va a resolver la Justicia. Como una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, yo quiero saber dónde dice que los periodistas pueden actuar de jueces, fiscales, determinar la muerte civil de una persona y dictar sentencias. Hay algunos excesos que deberíamos darnos cuenta de que están mal. Yo creo que es inocente y lo es hasta que se demuestre lo contrario”, señaló Milei.