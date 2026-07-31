Javier Milei habló sobre Manuel Adorni y cuestionó a la prensa: "Para mí, es honesto"

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei defendió la honestidad de su ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito en Argentina.
- Adorni renunció tras admitir la falsificación de sus declaraciones juradas y evadir impuestos. Milei atribuyó las críticas del periodismo a conflictos previos con los medios.
- El mandatario insistió en la presunción de inocencia de Adorni hasta que la Justicia falle, marcando una fuerte postura institucional frente al rol de la prensa en causas judiciales.
En medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a su ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei volvió a salir en su defensa y aseguró que mantiene intacta su confianza en el ex funcionario.
En una entrevista con Telefe, el mandatario reveló que recientemente volvió a comunicarse con Adorni. “Hablé con él hace muy poco. En el último tiempo estuve con muchos viajes y actividades, y no pude verlo. Para mí, Adorni es honesto”, sostuvo.
El mandatario también retomó sus críticas al periodismo y afirmó que parte de la cobertura sobre el ex jefe de Gabinete estuvo motivada por un conflicto previo con los medios. Según Milei, la prensa "se ofendió" luego de que Adorni dijera durante una conferencia de prensa: "Ustedes son tan solo periodistas".
La investigación contra Manuel Adorni
Adorni renunció a su cargo luego de admitir que había falseado sus declaraciones juradas de bienes, las cuales rectificó únicamente después de que la Justicia detectara gastos que el funcionario no podía justificar. Además, reconoció que había evadido durante años el pago de impuestos por cientos de miles de dólares.
Con esas admisiones, el ex jefe de Gabinete también aceptó que había mentido ante el Congreso cuando aseguró que tenía la totalidad de su patrimonio debidamente declarado. Durante la entrevista, Milei no hizo referencia a esas confesiones.
Milei insistió en la presunción de inocencia
Consultado sobre la situación judicial de Adorni, el Presidente reiteró que la causa debe resolverse en los tribunales y cuestionó el papel que, a su juicio, asumieron algunos medios de comunicación.
“Lo va a resolver la Justicia. Como una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, yo quiero saber dónde dice que los periodistas pueden actuar de jueces, fiscales, determinar la muerte civil de una persona y dictar sentencias. Hay algunos excesos que deberíamos darnos cuenta de que están mal. Yo creo que es inocente y lo es hasta que se demuestre lo contrario”, señaló Milei.