Nace el Clásico SPC: San Pedro de Colalao recibirá una gran fiesta del enduro

Resumen para apurados
- San Pedro de Colalao, Tucumán, recibe este fin de semana la primera edición del Clásico SPC, una competencia de enduro que reúne a más de 250 pilotos internacionales.
- Organizada por el Club Tucumano de Enduro, la prueba integra la Copa Batalla de Tucumán e incluye dos etapas de 30 km y 70 km, más actividades para toda la familia.
- La competencia busca posicionarse como una fecha referencia en el enduro argentino, promoviendo el turismo deportivo y el desarrollo de la disciplina en la región.
El calendario del enduro tucumano tendrá este fin de semana una nueva cita que promete instalarse entre las más importantes de la región. El Clásico SPC tendrá su primera edición entre hoy y mañana en San Pedro de Colalao, una competencia que reunirá a más de 250 pilotos de distintos puntos del país y también de Uruguay y Paraguay, en un escenario que combinará algunas de las mejores sendas de Tucumán con los paisajes característicos de la villa turística.
La prueba, que forma parte de la Copa Batalla de Tucumán, nació con la intención de ofrecer una experiencia diferente tanto para los competidores como para el público. Durante las dos jornadas habrá actividad deportiva, un predio con propuestas para toda la familia y la participación de pilotos infantiles, que también tendrán su espacio dentro del programa.
“La propuesta busca combinar un recorrido exigente con paisajes únicos, ofreciendo una experiencia completa tanto para pilotos como para el público. El objetivo es seguir el espíritu de las grandes carreras clásicas, donde la técnica, la resistencia y la estrategia juegan un papel fundamental”, explicó Javier Pondal, presidente del Club Tucumano de Enduro y Rescate.
El desafío estará dividido en dos etapas bien diferenciadas. El sábado se disputará una carrera de aproximadamente 30 kilómetros, mientras que el domingo llegará el plato fuerte con un recorrido cercano a los 70 kilómetros, diseñado para exigir al máximo la capacidad técnica, física y estratégica de los participantes.
El epicentro de la competencia será el predio de la ex Bancaria, donde funcionará el parque cerrado y desde donde partirán todas las largadas. El sábado, el parque cerrado abrirá entre las 12 y las 12.45, mientras que la largada está prevista para las 13. El domingo, la actividad comenzará a las 9 con las categorías Promocionales y General 1, que largarán a las 9.45, y continuará con la General 2, cuyo parque cerrado será entre las 10.30 y las 11, con largada a las 11.15.
Desde la organización recordaron que durante los enlaces será obligatorio respetar las normas de tránsito y seguir las indicaciones del personal afectado al operativo.
Con un importante número de pilotos confirmados, presencia internacional y un recorrido pensado para poner a prueba a los mejores especialistas, el Clásico SPC buscará escribir su primer capítulo y convertirse en una nueva referencia del enduro argentino.