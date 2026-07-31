Nace el Clásico SPC: San Pedro de Colalao recibirá una gran fiesta del enduro

El epicentro de la competencia será el predio de la ex Bancaria, donde funcionará el parque cerrado y desde donde partirán todas las largadas. El sábado, el parque cerrado abrirá entre las 12 y las 12.45, mientras que la largada está prevista para las 13. El domingo, la actividad comenzará a las 9 con las categorías Promocionales y General 1, que largarán a las 9.45, y continuará con la General 2, cuyo parque cerrado será entre las 10.30 y las 11, con largada a las 11.15.