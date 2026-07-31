San Martín ultima detalles para visitar a Nueva Chicago: la lista tendría un regreso importante y una inesperada baja

La última práctica antes del viaje a Buenos Aires también terminó de despejar las últimas dudas. Tras el entrenamiento desarrollado ayer por la tarde en el complejo “Natalio Mirkin”, Alejandro Orfila confirmó la lista de 20 convocados para enfrentar esta tarde a Nueva Chicago. La principal novedad en San Martín fue el regreso de Alan Cisnero, quien volvió a ser citado luego de superar la etapa más exigente de la recuperación del desgarro en el recto anterior izquierdo.