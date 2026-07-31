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San Martín ultima detalles para visitar a Nueva Chicago: la lista tendría un regreso importante y una inesperada baja

Tras la práctica de hoy, Alejandro Orfila terminó de definir la nómina para el partido de este sábado en Mataderos. Los detalles.

PREPARACIÓN. Matías García ensaya un remate mientras Guillermo Rodríguez sigue la acción durante la última práctica antes del viaje.
PREPARACIÓN. Matías García ensaya un remate mientras Guillermo Rodríguez sigue la acción durante la última práctica antes del viaje.
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • El DT Alejandro Orfila confirmó la lista de convocados de San Martín para visitar hoy a Nueva Chicago en Mataderos por la Primera Nacional en busca de la victoria.
  • El equipo tendrá los retornos de Salazar y Cisnero, la baja de Diellos por sanción y la ausencia táctica de Rodríguez, luego de caer ante Temperley.
  • Con dos cambios en el esquema 4-3-3, el equipo tucumano busca ganar en Buenos Aires para consolidar la identidad de juego que intenta imprimir su DT.
Resumen generado con IA

La última práctica antes del viaje a Buenos Aires también terminó de despejar las últimas dudas. Tras el entrenamiento desarrollado ayer por la tarde en el complejo “Natalio Mirkin”, Alejandro Orfila confirmó la lista de 20 convocados para enfrentar esta tarde a Nueva Chicago. La principal novedad en San Martín fue el regreso de Alan Cisnero, quien volvió a ser citado luego de superar la etapa más exigente de la recuperación del desgarro en el recto anterior izquierdo.

Aunque todo indica que comenzaría el partido entre los suplentes, su presencia representa una alternativa más para un plantel que lentamente empieza a recuperar variantes.

REGRESO. Alan Cisnero retorna al equipo tras haber sumado minutos contra Patronato en Paraná. REGRESO. Alan Cisnero retorna al equipo tras haber sumado minutos contra Patronato en Paraná. Javier Escobar / Especial para LA GACETA

Otra buena noticia para el entrenador será la vuelta de Víctor Salazar. El lateral derecho dejó atrás la suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas y todo indica que recuperaría su lugar entre los titulares. En consecuencia, Jorge Juárez, que ocupó ese sector frente a Temperley, regresaría al banco de suplentes.

La única baja obligada será la de Diego Diellos. El delantero recibió la quinta amarilla frente al “Gasolero” y deberá cumplir una fecha de suspensión. Su lugar sería ocupado por Mauro Verón, quien se perfila para integrar el tridente ofensivo junto con Bruno Cabrera y Álvaro Véliez.

BAJA. Diellos no será de la partida en Mataderos. BAJA. Diellos no será de la partida en Mataderos.

La lista también dejó una ausencia llamativa. Laureano Rodríguez, que ya cumplió la fecha de suspensión por acumulación de amonestaciones, no fue incluido entre los convocados. Todo indicaría que su salida respondería exclusivamente a una decisión futbolística del cuerpo técnico.

La probable formación de San Martín 

De no surgir inconvenientes de último momento, Orfila apostaría por el esquema 4-3-3 y realizaría solo dos modificaciones respecto del equipo que cayó frente a Temperley: Salazar ingresaría por Juárez en el lateral derecho y Verón reemplazaría al suspendido Diellos en el ataque.

Así, el probable equipo estaría integrado por Nahuel Manganelli; Víctor Salazar, Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra y Rodrigo Ayala; Santiago Briñone, Agustín Graneros y Gabriel Carabajal; Cabrera, Véliez y Verón.

Con esas variantes, el “Santo” buscará volver al triunfo en Mataderos y sostener la identidad futbolística que Orfila intenta consolidar desde su llegada.

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