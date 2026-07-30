El Gobierno puso fin por decreto al histórico Coro Nacional de Niños

"Fuimos suspendidos el primero de abril, preguntamos qué soluciones estaban buscando y cuándo iban a retornar las actividades, sin respuesta", sostuvo. Y agregó: "Leyendo el decreto nos enteramos de que estamos siendo reemplazados por un programa de formación artística. La Dirección Nacional creó una escuela de formación años atrás, pero eso no era incompatible con la función del Coro Nacional de Niños. Cuando la obra es un sinfónico coral, que lleva un coro de niños, se requiere un cuerpo muy entrenado, de alto rendimiento".