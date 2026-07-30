Política

El Gobierno puso fin por decreto al histórico Coro Nacional de Niños

El organismo, creado en 1967, deja de existir como estructura de la Administración Pública Nacional.

ADIÓS AL CORO NACIONAL DE NIÑOS. El organismo, creado en 1967, deja de existir como estructura de la Administración Pública Nacional.
ADIÓS AL CORO NACIONAL DE NIÑOS. El organismo, creado en 1967, deja de existir como estructura de la Administración Pública Nacional. IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino, vía decreto de Javier Milei, disolvió el histórico Coro Nacional de Niños para resolver incompatibilidades administrativas y lanzar un nuevo programa.
  • Fundado en 1967, el organismo suspendió ensayos en abril. La exdirectora criticó el cierre, mientras Cultura argumenta trabas legales para contratar a menores de edad.
  • La medida dará paso a una red federal de formación en canto y danza. Sin embargo, genera incertidumbre sobre la continuidad técnica de coros infantiles de alto nivel.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional oficializó, mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli, el cierre del Coro Nacional de Niños, una institución fundada en 1967 con casi seis décadas de trayectoria. En su reemplazo, se pondrá en marcha un nuevo programa de formación artística que, según el Ejecutivo, permitirá ampliar el alcance de la enseñanza y resolver problemas administrativos vinculados al funcionamiento del organismo.

Desde el Gobierno aclaran que la medida no representa una clausura de la actividad coral, sino una adecuación de los instrumentos institucionales bajo los cuales se desarrollaba el coro. Sin embargo, la decisión despertó fuertes críticas. 

"Es un día triste para la cultura argentina", afirmó el periodista Nelson Castro durante su programa de Radio Rivadavia, en una entrevista con la maestra María Isabel Sanz, quien se desempeñó como directora del organismo hasta abril.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Nación, el régimen vigente de la Administración Pública Nacional presentaba "incompatibilidades" relacionadas con la participación de menores de edad, lo que afectaba el esquema administrativo y de contratación bajo el que funcionaba el Coro Nacional de Niños.

"La Secretaría de Cultura de la Nación llevó adelante un trabajo coordinado con la Secretaría de Empleo Público para desarrollar un nuevo programa que amplíe el alcance de la formación artística y mitigue cualquier incompatibilidad administrativa", señalaron desde el organismo.

La cartera cultural sostiene además que el cambio institucional apunta a reemplazar el esquema vigente por uno "más sólido de formación, con más alcance federal y más proyección". El nuevo programa estará organizado en dos grandes ejes: práctica y desarrollo en canto coral, y formación en danzas.

Según explicaron, el sistema permitirá impulsar el desarrollo artístico de niños y jóvenes mediante una red nacional de detección de talentos con convocatorias permanentes. También prevé la realización de clases magistrales con invitados especiales, en articulación con los Elencos Estables de la Nación.

"Esto permitirá conformar un coro de niños surgidos del programa, asegurando una calidad interpretativa y un rendimiento artístico de máximo nivel", indicaron.

Aunque ya existirían candidatos, todavía no fue designado quien estará al frente del nuevo programa, que heredará parte de la misión que cumplía el Coro Nacional de Niños, entre ellas la difusión del repertorio coral en todo el país y la formación profesional. Esos objetivos estuvieron bajo la conducción de Vilma Gorini de Teseo hasta 2009 y luego de María Isabel Sanz.

En diálogo con Nelson Castro por Radio Rivadavia, Sanz relató cómo atravesó el proceso que derivó en la disolución del organismo.

"Fuimos suspendidos el primero de abril, preguntamos qué soluciones estaban buscando y cuándo iban a retornar las actividades, sin respuesta", sostuvo. Y agregó: "Leyendo el decreto nos enteramos de que estamos siendo reemplazados por un programa de formación artística. La Dirección Nacional creó una escuela de formación años atrás, pero eso no era incompatible con la función del Coro Nacional de Niños. Cuando la obra es un sinfónico coral, que lleva un coro de niños, se requiere un cuerpo muy entrenado, de alto rendimiento".

La directora también explicó que actualmente el coro contaba con 20 niños sobre una planta prevista de 40 integrantes. Según dijo, el número se redujo porque no se autorizaban nuevos ingresos y, con el paso del tiempo, los integrantes dejaban de pertenecer al organismo al crecer.

"Recibimos la nota de suspensión el 1 de abril. Y al volver de Semana Santa no pudimos entrar al edificio. Fue muy cruel para los niños. Estoy de acuerdo con optimizar y mejorar lo que no funciona, pero cuando algo funciona no veo el sentido de sacarlo", expresó quien fue la última directora del Coro Nacional de Niños, un organismo que funcionó durante casi 60 años.

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