Tribunal de Faltas: Balardini defendió la reforma de Chahla y cuestionó la “independencia” de los jueces

La disputa institucional entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Tribunal de Faltas sumó un nuevo capítulo. Luego de que el Ministerio Público Fiscal emitiera un dictamen en el que recomendó anular el decreto mediante el cual la intendenta Rossana Chahla impulsó cambios en el funcionamiento del organismo, desde el municipio salieron a defender la medida y a cuestionar uno de los principales argumentos de la presentación judicial: la supuesta independencia del Tribunal de Faltas respecto del Departamento Ejecutivo.