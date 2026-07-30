Ciudadanía italiana: qué puede pasar con los trámites de los argentinos tras la decisión de la Justicia italiana
La Corte Constitucional de Italia decidió que el futuro de la Ley Tajani sea analizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La resolución abre un escenario de incertidumbre para miles de descendientes de italianos, entre ellos muchos argentinos que buscan obtener la ciudadanía.
Resumen para apurados
- La Corte Constitucional de Italia remitió hoy al Tribunal de la UE la Ley Tajani para evaluar si sus restricciones a la ciudadanía violan el marco jurídico europeo.
- La norma eliminó el reconocimiento automático por descendencia sin límite generacional, lo que derivó en impugnaciones y la suspensión de expedientes judiciales.
- El fallo del tribunal europeo sentará un precedente decisivo: su aval mantendrá las restricciones, mientras que su rechazo reabrirá el trámite a miles de argentinos.
Miles de argentinos que iniciaron o planean iniciar el trámite para obtener la ciudadanía italiana deberán esperar una nueva definición judicial. La Corte Constitucional de Italia resolvió remitir el análisis de la denominada Ley Tajani al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), organismo que deberá determinar si las restricciones incorporadas por la reforma son compatibles con el derecho comunitario.
La decisión no modifica, por el momento, la normativa vigente, pero deja abierto un escenario que podría tener consecuencias para quienes buscan el reconocimiento de la ciudadanía por descendencia.
Qué puede pasar con la ciudadanía italiana
La principal incógnita es qué ocurrirá con los trámites una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su fallo.
Si el tribunal considera que las restricciones establecidas por la Ley Tajani no son compatibles con los principios de la Unión Europea, el alcance de la reforma podría verse modificado, lo que abriría una nueva instancia para los descendientes de ciudadanos italianos.
En cambio, si el organismo europeo avala la normativa impulsada por Italia, las nuevas condiciones para acceder a la ciudadanía quedarían consolidadas y continuarían aplicándose en los procesos de reconocimiento.
Hasta que exista una resolución definitiva, el panorama seguirá marcado por la incertidumbre. De hecho, distintos tribunales italianos ya adoptaron criterios diferentes: mientras algunos decidieron suspender expedientes hasta conocer el fallo europeo, otros continúan analizando cada caso de manera individual.
Por qué la Ley Tajani generó controversia
La reforma, aprobada en 2025 como Ley 74/2025, modificó las condiciones para acceder a la ciudadanía italiana por descendencia.
Hasta ese momento, quienes podían demostrar el vínculo familiar con un antepasado italiano y cumplían los requisitos legales podían solicitar el reconocimiento sin un límite generacional específico.
Con la entrada en vigor de la nueva norma, algunos descendientes dejaron de acceder automáticamente a ese derecho, lo que dio lugar a cuestionamientos judiciales sobre el alcance de las modificaciones y, especialmente, sobre su aplicación a situaciones familiares iniciadas antes de la sanción de la ley.
Ahora, la Corte Constitucional italiana entendió que la discusión excede el derecho interno y requiere una interpretación del marco jurídico de la Unión Europea.
Qué significa esta decisión para los argentinos
Argentina es uno de los países con mayor cantidad de descendientes de inmigrantes italianos y, cada año, miles de personas inician el proceso para obtener la ciudadanía.
Por eso, la resolución que adopte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será determinante para el futuro de numerosos expedientes y podría definir cómo se aplicará la Ley Tajani en los casos que todavía se encuentran en trámite o que podrían presentarse en el futuro.
Mientras no exista un fallo definitivo, quienes buscan la ciudadanía italiana deberán afrontar un escenario de espera, con diferentes criterios judiciales y sin una respuesta definitiva sobre el alcance de la reforma.