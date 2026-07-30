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Horror en un geriátrico de Mar del Plata: denunciaron a un empleado por golpear e insultar a una ansiana

El trabajador fue denunciado luego de que las cámaras de seguridad registraran el presunto maltrato a una mujer mayor en un geriátrico de Mar del Plata. La víctima presentaba lesiones y el acusado fue imputado por lesiones leves.

Las cámaras captaron el brutal maltrato de un empleado a una mujer mayor en un geriátrico
Las cámaras captaron el brutal maltrato de un empleado a una mujer mayor en un geriátrico
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Mar del Plata imputó por lesiones leves a Nicolás Cichero, un empleado geriátrico acusado de golpear e insultar a una anciana en la residencia David.
  • Una encargada advirtió las heridas en la víctima. Al revisar las cámaras de seguridad, el establecimiento confirmó el ataque cuando el acusado intentaba forzarla a comer.
  • Las grabaciones y fotos de las lesiones fueron entregadas a la fiscalía. La causa avanza judicialmente para determinar las responsabilidades penales del acusado.
Resumen generado con IA

Un trabajador de un geriátrico de Mar del Plata fue denunciado por presunto maltrato contra una mujer mayor, luego de que las cámaras de seguridad del establecimiento registraran una serie de agresiones durante una jornada de atención. El caso es investigado por la Justicia y el acusado fue imputado por el delito de lesiones leves.

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La denuncia surgió después de que el personal del hogar detectara lesiones en el rostro de la residente. Ante esa situación, las autoridades del establecimiento revisaron las grabaciones internas, preservaron el material y dieron intervención a la fiscalía de turno. El hecho ocurrió en la residencia geriátrica David, ubicada en el barrio San Juan de Mar del Plata.

Qué muestran las cámaras del geriátrico

Según las imágenes incorporadas a la investigación, el empleado asistía al mismo tiempo a dos residentes cuando una de ellas se negó a recibir el alimento. En ese momento, el trabajador habría intentado obligarla a comer y la habría golpeado con una cuchara en la zona de la boca.

Las grabaciones también muestran que, cuando la mujer intentó cubrirse con uno de sus brazos, el acusado la trasladó en su silla de ruedas hasta su habitación.

Ya en el dormitorio, otra cámara registró que la manipuló de manera violenta mientras la acostaba en la cama. Durante ese episodio, además, le habría dirigido reiterados insultos y expresiones ofensivas.

Posteriormente, fotografías incorporadas al expediente permitieron constatar que la víctima presentaba escoriaciones alrededor de la boca, lesiones que forman parte de la investigación judicial.

Cómo se descubrió el caso

De acuerdo con la información conocida, el episodio salió a la luz cuando una encargada del turno advirtió que la residente manifestaba molestias. Al acercarse para asistirla, observó las lesiones y notificó de inmediato a los responsables del geriátrico.

Tras revisar las cámaras de seguridad, las autoridades del establecimiento presentaron una denuncia ante la Justicia y pusieron a disposición de los investigadores tanto las grabaciones como la información requerida para esclarecer lo sucedido.

El trabajador señalado fue identificado como Nicolás Cichero y quedó imputado por el delito de lesiones leves, mientras la causa continúa su curso para determinar las responsabilidades correspondientes.

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