Gastón Solnicki presentó The Souffleur, la película que filmó junto a Willem Dafoe

“Es una situación triste”, dijo, sobre todo por los jóvenes que intentan comenzar a filmar. Durante su paso por la provincia, participó de un conversatorio en la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la UNT, donde se encontró con estudiantes, docentes y realizadores del NOA. Esa experiencia, contó, volvió a mostrarle la importancia de que existan espacios por fuera de Buenos Aires. “Es muy importante, más que nunca, que estos festivales existan y se mantenga vivo el fuego del cine”, afirmó.