OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: El día que aprendí a vivir
Hace 5 Hs

El día que aprendí a vivir me di cuenta de que lo más importante que uno tiene se resume en tres cosas, Dios, familia y amigos. Que lo más preciado que uno tiene, es el tiempo. Que cuando pasa se lleva todo y nada detiene su andar. Por eso cada minuto cuenta. Ese minuto que decides decir te amo, me haces falta o te necesito es invaluable. Hay muchas personas que, por no saber administrar su tiempo, se quedaron con esas palabras atravesadas en la garganta. Me di cuenta de lo armonioso del silencio y la belleza del atardecer, de la paz que encierra una tormenta, cuando el corazón está tranquilo. Y de la alegría de un niño jugando. Descubrí la emoción de un abrazo, la alegría compartida y la tristeza dividida. Disfruté del tiempo compartido, de las charlas de café, de los momentos irrepetibles. Supe valorar la felicidad de una mesa llena, de los niños jugando y tirando algún vaso y de las risas cómplices, para salvarlos de un reproche, porque al fin y al cabo los vasos no son eternos, los buenos recuerdos sí. Me di cuenta de que puedo elegir entre hacer el mal o el bien, con solo tomar una decisión. Y que esa decisión es exclusiva, nadie puede tomarla por mí. Nacimos para ser felices, elijamos serlo. Nos propongamos ser y hacer felices a quienes nos rodean, para eso no se necesita mucho esfuerzo, solo tener el corazón dispuesto. Y cuando prioricemos al otro, entonces sabremos que aprendimos a vivir.

Elisa Angélica Pombo 

pomboelisaangelica@hotmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cerebro de microbio y Kukacruel: ¿Por qué se enfrentaron Lilia Lemoine y Victoria Villarruel?
1

"Cerebro de microbio" y "Kukacruel": ¿Por qué se enfrentaron Lilia Lemoine y Victoria Villarruel?

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
2

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Julio Cultural Universitario: Juan Pablo Farall presenta su libro “Teatro y Derecho”
3

Julio Cultural Universitario: Juan Pablo Farall presenta su libro “Teatro y Derecho”

Spider-Man estira el fin de las vacaciones a pura acción y diversión
4

Spider-Man estira el fin de las vacaciones a pura acción y diversión

Elecciones el 9 de mayo en Tucumán: voces a favor y en contra en el arco político
5

Elecciones el 9 de mayo en Tucumán: voces a favor y en contra en el arco político

Ranking notas premium
Candidatos y acoples en Tucumán: las fechas clave que manejan los partidos para 2027
1

Candidatos y acoples en Tucumán: las fechas clave que manejan los partidos para 2027

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
2

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU
3

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU

Recuerdos fotográficos: 1987. Segunda visita de “la vecindad del Chavo”
4

Recuerdos fotográficos: 1987. Segunda visita de “la vecindad del Chavo”

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
5

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Más Noticias
Cerebro de microbio y Kukacruel: ¿Por qué se enfrentaron Lilia Lemoine y Victoria Villarruel?

"Cerebro de microbio" y "Kukacruel": ¿Por qué se enfrentaron Lilia Lemoine y Victoria Villarruel?

Recuerdos fotográficos: 1987. Segunda visita de “la vecindad del Chavo”

Recuerdos fotográficos: 1987. Segunda visita de “la vecindad del Chavo”

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió al sur de Japón: hay una persona fallecida y decenas de heridos

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió al sur de Japón: hay una persona fallecida y decenas de heridos

Elecciones el 9 de mayo en Tucumán: voces a favor y en contra en el arco político

Elecciones el 9 de mayo en Tucumán: voces a favor y en contra en el arco político

Spider-Man estira el fin de las vacaciones a pura acción y diversión

Spider-Man estira el fin de las vacaciones a pura acción y diversión

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Comentarios