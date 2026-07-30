Cartas de lectores: Instituto JIM

El Instituto JIM, a lo largo de su trayectoria, fue protagonista de la historia y transformaciones de la educación en Tucumán. Se trata del derrotero de una institución señera que cumple con una relevante función social desde hace 59 años. Su proceder, históricamente, fue dirigido a la familia que opta por elegir el tipo de formación y las características de la institución que van a posibilitar la complementación de la educación que ella jamás puede delegar. Una institución que formó a cientos de personas sin distinción de clases y credos, se implementó, en mutuo consenso, con la educación pública estatal donde su objetivo fue lograr un mayor nivel de inclusión. La historia del JIM es parte integral del desarrollo de la educación privada y pública en nuestro país y en la provincia. En los años sesenta se acentúa el reforzamiento del ámbito privado dada la segmentada diversidad social de una demanda creciente por parte de las familias tucumanas. Existían unas 61 instituciones privadas de diversos niveles iniciales, primarios y secundarios donde 2/3 eran de carácter religioso, para luego crear 15 nuevas instituciones, once de ellas laicas. El JIM, en ese contexto, se fundará por nota N°183 del Consejo de Educación de Tucumán, fechada un 8 de agosto de 1967, dirigida a la Dirección del Instituto Privado J.I.M (Jardín de Infantes Modelo), se le comunica que en “sesión del día 8 de julio de 1967, acta N° 72, resolución N° 10, el Honorable Consejo de Educación, autoriza el funcionamiento de dos secciones de Jardín de Infantes, en ese establecimiento”. La misiva está firmada por María Elena Coria de Villeco, presidenta del Consejo de Educación de Tucumán. Sus denominaciones, como la vida misma, irán variando de acuerdo a las perspectivas de crecimiento y madurez institucional de cada período. Un 12 de marzo de 1969 se autoriza un cambio de nombre, de Jardín de Infantes Modelo a Jardín de Infantes Moderno, junto a la creación de cuatro secciones de nivel pre escolar, en Junín 670, bajo el aval del entonces Presidente del Consejo de Educación de Tucumán, Profesor Miguel Ángel Torres. Vendrá, luego, otro cambio de nombre, con el que se denominará Juvenil Instituto Moderno para que un 29 de marzo de 1971 la Presidenta del Consejo Educación de Tucumán, Profesora Carmen Sanz de Soria, autorice la creación de dos secciones de 1° y 2° grado, de nivel primario, en Junín 666. El Instituto JIM, a fines de los años 70 y en la década del 80 y parte del 90, proyectará su educación impartida con las creaciones de los niveles secundario y superior. Las fundadoras del JIM, destacadas por rol y labor educativa, serán Amelia y Luisa Ascárate. “La primera maestra jardinera tucumana matriculada en el prestigioso Instituto Bernasconi de Buenos Aires fue la profesora Olga A. Fortassin de Calvi; junto con las hermanas Amelia y Luisa Ascárate fundaron el primer jardín maternal de la provincia que luego se transformaría en JIM” (del libro “Mujeres del Tucumán”, de José María Posse).