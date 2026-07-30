OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Servidores públicos
Hace 5 Hs

El lunes pasado viví una situación poco feliz, dado un accidente de tránsito ocurrido en intersección de calles Maipú y Santiago del Estero. Entre las cosas malas que viví fue la cantidad de “camarógrafos” ávidos de captar la mejor imagen del siniestro sin importar la vida humana, lo que me lleva a preguntar qué nos pasó como personas y sociedad. Párrafo aparte a esa enfermera anónima que salió de entre la multitud a ofrecer su colaboración; también quiero resaltar la rapidez y el profesionalismo de parte del personal del 107, el personal policial de “distrito” y comisaría primera, quienes en todo momento estuvieron brindándome su contención y profesionalismo, acompañándome a los distintos lugares para mi atención, lo que demostró la gran preparación de nuestros servidores públicos.

Marcelo Maza                                                             

Constitución 1.600 - Tafi Viejo

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