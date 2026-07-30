Cartas de lectores: Insultos presidenciales

Aunque nos tiene acostumbrados el Presidente con lenguajes fuera de lugar, sea contra periodistas, oposición o a quien se le ocurra, hoy ya no se trata de excesos; aparte de inmiscuirse a políticas internas de otra nación, incurre en insultos desmedidos a otro presidente de un país que tiene lazos con el nuestro -comerciales, económicos y políticos-. Este hombre debe tener el recato de que representa a la nación; no es presidente de un club de barrio.