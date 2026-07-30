OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Administrando el caos
Hace 5 Hs

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán es una gran administradora de caos, ya que donde no existe lo crea, digo esto en mi carácter de ciudadano que trabaja en San Lorenzo al 300 de esta ciudad y que sufre diariamente el congestionamiento de tránsito en la zona, ya que por la mencionada arteria circulan varias líneas de ómnibus y autos particulares de ciudadanos que, como yo, vienen a trabajar con un horario determinado y aunque nuestros empleadores muchas veces son comprensivos con la caótica situación creada, otras veces no pueden tolerar las reiteradas llegadas tarde. A la situación descripta anteriormente -ómnibus y autos que circulan con una orfandad absoluta de criterio y sentido común- los funcionarios municipales han instalado en la mencionada arteria dos contenedores de residuos en la mitad de cuadra (aclaro que en esta calle está prohibido estacionar las 24 horas) pero ellos estacionaron los mencionados contenedores de manera permanente. Espero que esta carta haga reflexionar a la intendenta y sus funcionarios y reubiquen los contenedores en un lugar apropiado, demostrando de alguna manera que velan por el bienestar del ciudadano, tal como lo manifiestan en las múltiples publicidades que diariamente y en todos los medios realizan.

Juan Carlos Coronel                          

juancarloscoronel35@gmail.com

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