¿No será demasiado temprano para empezar a pensar las vacaciones de verano?

Por Franco Ponce
Hace unos días estaba tomando un café con una pareja amiga cuando les pregunté:
—¿Ya saben qué van a hacer en las vacaciones de verano?
Se rieron.
—¡Franco! ¿No te parece que es demasiado temprano para hablar de eso?
Les contesté que justamente por eso valía la pena empezar a pensarlo ahora.
Cuando uno espera hasta octubre o noviembre, muchas veces termina eligiendo entre lo que quedó disponible. En cambio, cuando empieza con tiempo, elige realmente el viaje que quiere hacer.
Entonces vino la respuesta que esperaba.
—Nosotros queremos ir a Brasil.
Y les hice otra pregunta.
—¿Están seguros de que lo que quieren es Brasil?
Me miraron con cara de sorpresa.
—¿Cómo que no?
—Capaz que sí, o capaz que no. Antes cuéntenme cómo se imaginan esas vacaciones.
A partir de ahí la conversación cambió por completo.
Empezaron a contarme que querían descansar, que les gustaría pasar varios días frente al mar, comer rico, hacer alguna excursión, pero sin correr de un lado para otro.
Ahí les dije algo que suelo repetir bastante seguido.
Uno no busca un país. Busca una experiencia.
El país aparece después.
Si lo que uno quiere es desconectarse por completo en un all inclusive, probablemente República Dominicana sea una gran opción. Si además de la playa entusiasma conocer lugares con historia, disfrutar de la gastronomía o combinar distintos paisajes, México puede ser el destino ideal. Y si se busca variedad, desde propuestas muy accesibles hasta playas menos conocidas, Brasil tiene muchísimo para ofrecer, desde Camboriú hasta el Nordeste.
Al final de la charla mis amigos ya no estaban tan convencidos de que querían ir a Brasil.
Lo que tenían claro era qué tipo de vacaciones querían vivir.
Y esa, para mí, es la conversación más importante.
Después vemos cuál es el destino que mejor responde a esa idea.
Por eso siempre digo que julio no es temprano para pensar en el verano.
Es el momento ideal.
Porque todavía hay tiempo para elegir, comparar, organizar el presupuesto y, sobre todo, encontrar el viaje que mejor se adapta a cada persona.
Las mejores vacaciones no empiezan cuando uno hace la valija.
Empiezan mucho antes, cuando uno deja de preguntarse “¿a qué país quiero ir?” y empieza a preguntarse “¿qué experiencia quiero vivir este verano?”.