En Tucumán compactarán casi 7.000 vehículos secuestrados por la Policía y la Justicia

El ministro Nazur, por su parte, destacó el trabajo conjunto entre las distintas áreas del Gobierno provincial. “Estamos trabajando articuladamente entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público llevando adelante una importante compactación de vehículos que en su momento fueron secuestrados y ahora son compactados de acuerdo a las leyes vigentes y a las normativas de medio ambiente”, afirmó.