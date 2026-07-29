En Tucumán compactarán casi 7.000 vehículos secuestrados por la Policía y la Justicia

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán inició en Lastenia la compactación de 7.000 vehículos secuestrados por la Policía y la Justicia para liberar espacio y sanear predios.
- Los ministerios de Seguridad y Obras realizaron estudios de impacto ambiental y coordinaron con la Fiscalía la liberación legal de rodados retenidos por años.
- Prevén reducir el 80% de los rodados acumulados e iniciar en agosto la destrucción de otras 8.000 motos mediante el programa ambiental nacional Prodeco.
Los predios donde se acumulan vehículos secuestrados por la Policía y la Justicia comenzaron a cambiar su paisaje. Se puso en marcha en Lastenia un operativo de compactación masiva que alcanzará a alrededor de 850 motos y 6.000 vehículos, con el objetivo de liberar espacio y avanzar en el tratamiento de los rodados que permanecen allí desde hace años.
El inicio de los trabajos fue supervisado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, quien recorrió el predio de la Dirección General de Seguridad Vial junto al ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur. También participaron funcionarios de ambas áreas y representantes de Fiscalía de Estado.
Agüero Gamboa explicó que se trata de un procedimiento de una magnitud diferente a las compactaciones realizadas anteriormente, debido a la cantidad de vehículos involucrados. “El objetivo es que se compacte el 80% de los vehículos que se encuentran en este predio y en el del frente”, señaló.
Los dos espacios están ubicados en Lastenia: uno depende de la Policía Vial y el otro de la Justicia. Antes de avanzar con el proceso, se realizó un estudio de impacto ambiental sobre ambos terrenos, según detalló el funcionario.
“Estamos trabajando en equipo con el Ministerio de Obras Públicas y con el apoyo de Fiscalía de Estado para cumplir ciertas reglamentaciones”, destacó Agüero Gamboa. En ese sentido, remarcó que el operativo requiere la intervención coordinada de distintas áreas del Estado.
Casi 7.000 vehículos serán compactados
De acuerdo con el detalle brindado por el ministro de Seguridad, en esta primera etapa se encuentran contemplados aproximadamente 850 motos y 6.000 vehículos.
La compactación busca dar respuesta a la acumulación de rodados que fueron secuestrados en distintos procedimientos y que, una vez cumplidos los requisitos administrativos y judiciales correspondientes, quedaron en condiciones de ser retirados de los predios.
Pero el proceso no termina con este operativo. Agüero Gamboa informó que existe otro expediente que contempla 8.000 motos, cuya compactación está pendiente de la aprobación del programa Prodeco, el Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de Vehículos.
A esto se suma otro grupo de vehículos que fueron secuestrados en el marco de causas judiciales. Según explicó el ministro, esos expedientes ya fueron resueltos por el Poder Judicial, aunque todavía resta que el Ministerio Público Fiscal libere formalmente los rodados.
En este último caso, la expectativa oficial es que los trabajos de compactación puedan comenzar durante la primera semana de agosto.
Un operativo con controles ambientales
La magnitud del procedimiento también llevó a las autoridades a poner el foco en el impacto ambiental que puede generar el tratamiento de una cantidad tan elevada de vehículos.
Por ese motivo, Agüero Gamboa remarcó que se realizó un estudio de impacto ambiental en los dos predios de Lastenia antes de avanzar con la compactación.
El ministro Nazur, por su parte, destacó el trabajo conjunto entre las distintas áreas del Gobierno provincial. “Estamos trabajando articuladamente entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público llevando adelante una importante compactación de vehículos que en su momento fueron secuestrados y ahora son compactados de acuerdo a las leyes vigentes y a las normativas de medio ambiente”, afirmó.
Durante la recorrida también estuvieron presentes el secretario de Transporte, Vicente Nicastro; Cecilia Robles, responsable del área de Compactación del Ministerio de Seguridad; y el director General de Seguridad Vial, comisario inspector Héctor Lazarte.