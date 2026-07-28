El impactante estado del dedo del "Dibu" Martínez tras la fractura que sufrió antes del Mundial
Mientras firmaba autógrafos después de ser rescatado en Sierra de los Padres, un video mostró cómo quedó el dedo anular derecho de Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero jugó todo el Mundial 2026 con esa lesión y rechazó una operación para defender el arco de la Selección argentina.
Resumen para apurados
- Un video en Sierra de los Padres reveló este julio la secuela física de Emiliano Martínez, quien rechazó operarse de una fractura para disputar el Mundial 2026.
- Tras ser rescatado de un atolladero, Martínez firmó camisetas dejando ver su dedo anular deformado, consecuencia de rechazar la cirugía y jugar con dolor todo el torneo.
- Las imágenes evidencian el sacrificio físico del arquero por la Selección argentina, consolidando su figura como símbolo de entrega pese a las secuelas permanentes.
Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser noticia luego del episodio que protagonizó en Sierra de los Padres, donde quedó varado con su camioneta en el barro y fue auxiliado por un grupo de vecinos. Sin embargo, además del gesto de humildad que tuvo con quienes lo ayudaron, un detalle llamó poderosamente la atención de los fanáticos.
Mientras firmaba camisetas y distintos recuerdos para agradecer el rescate, las cámaras captaron el estado de su mano derecha. En las imágenes se observa claramente que el dedo anular presenta una importante deformidad, secuela de la fractura que sufrió pocos días antes del Mundial 2026.
El video rápidamente se viralizó en las redes sociales y volvió a poner en escena el enorme sacrificio físico que realizó el arquero durante toda la Copa del Mundo.
ASÃ SIGUE EL DEDO DE DIBU MARTÃNEZ.— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 28, 2026
A mÃ¡s de dos meses de la fractura. ð©¹ð¦ð· pic.twitter.com/tMXjNfJocU https://t.co/YBWfvqYXAr
La lesión que no lo detuvo en el Mundial
La fractura ocurrió apenas días antes del inicio del torneo y llegó a poner en duda la presencia del arquero en la competencia.
Según trascendió, todos los especialistas que lo evaluaron le recomendaron someterse a una intervención quirúrgica. Sin embargo, Martínez tomó una decisión que marcaría su carrera: rechazó la operación para no perderse el Mundial y apostó por un tratamiento conservador.
El riesgo era importante. Incluso su esposa, Mandinha Martínez, reveló tiempo atrás que iniciaron el viaje rumbo al Mundial sin saber si el arquero podría disputar siquiera un partido debido al estado de su dedo.
A pesar de ese panorama, el marplatense fue titular durante toda la competencia y soportó el dolor en cada encuentro.
El propio Dibu reconoció antes de la final frente a España que la lesión seguía afectándolo. "Me duele todos los días", confesó en una de las conferencias de prensa previas al partido decisivo.
Las imágenes difundidas en las últimas horas permiten dimensionar las consecuencias de aquella elección. Al momento de firmar autógrafos puede verse cómo el dedo anular permanece visiblemente doblado e incluso no llega a apoyar completamente sobre el marcador, una muestra de las secuelas que dejó la fractura.
Lejos de impedirle competir, esa lesión terminó convirtiéndose en una prueba más de la entrega del arquero argentino. Con la mano lesionada, Martínez disputó todos los partidos del Mundial 2026 y volvió a ser una de las piezas fundamentales de la Selección argentina durante el torneo.
El video registrado de manera casual durante su descanso en Mar del Plata no solo expuso el estado actual de su mano, sino que también volvió a recordar el sacrificio que realizó para defender el arco argentino en la máxima cita del fútbol mundial.