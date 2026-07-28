El impactante estado del dedo del "Dibu" Martínez tras la fractura que sufrió antes del Mundial

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser noticia luego del episodio que protagonizó en Sierra de los Padres, donde quedó varado con su camioneta en el barro y fue auxiliado por un grupo de vecinos. Sin embargo, además del gesto de humildad que tuvo con quienes lo ayudaron, un detalle llamó poderosamente la atención de los fanáticos.