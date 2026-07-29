A 15 años del crimen de las francesas en Salta: la verdad que la Justicia todavía no pudo encontrar

Al final, quedan los restos de una historia que nadie pudo cerrar del todo. En Salta, las sombras de la Quebrada de San Lorenzo siguen allí, idénticas, indiferentes a los expedientes judiciales, a las pericias genéticas de última generación y a los discursos oficiales que intentaron tapar la torpeza con prisa. Queda un hombre condenado a perpetua en una celda, un baqueano absuelto por el paso del tiempo que intenta reconstruir una vida que le robaron durante diez años, y policías procesados por desviar la investigación. Pero sobre todas las cosas, queda Jean-Michel Bouvier: un hombre canoso, fracturado por los años y por la violencia, que sostiene la mirada con la dignidad intacta de quien ha hecho de la memoria de su hija un combate al que se niega a renunciar. Bouvier sabe —con la certeza seca de quien miró a la muerte de frente— que los verdaderos asesinos de Cassandre y de Houria caminan libres por las mismas calles que sus hijas recorrieron aquel invierno de 2011. Y que mientras él respire, Salta no podrá descansar del todo, porque el alma de su hija se quedó para siempre retenida en la Quebrada, esperando una verdad completa que la justicia no supo o –más bien- no quiso encontrar.