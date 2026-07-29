Se necesitan 34 monotributistas para financiar una jubilación

El financiamiento del sistema previsional enfrenta una presión creciente. El 44% de los ocupados se desempeña en la informalidad, lo que equivale a más de 9 millones de trabajadores que no realizan aportes previsionales. Entre quienes sí contribuyen, aumenta la participación del monotributo, un régimen con una capacidad contributiva muy inferior a la del empleo asalariado registrado. En consecuencia, la sostenibilidad del sistema ya no depende solo de la evolución demográfica, sino también del monto de los aportes que ingresan. En ese sentido, el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) ha realizado un análisis que concluye que, para financiar una jubilación promedio en el país, se necesita el aporte de 34 monotributistas.