Apareció Eloísa Viaña: la mujer se encuentra en buen estado de salud

Respecto de las hipótesis que manejaban los investigadores, Yñigo precisó que la principal teoría era que la mujer se había ausentado por decisión propia, aparentemente tras un conflicto familiar. También descartó que haya abandonado la provincia. “No ha salido. Cuando activamos el protocolo por la desaparición de una persona estamos en contacto permanente con la Comisión Nacional Reguladora del Transporte. No se registró que haya adquirido ningún pasaje ni que haya salido por puestos fronterizos”, explicó. En ese sentido, afirmó que existían fuertes elementos para considerar que Eloísa permanecía en Tucumán, principalmente en la Capital o en zonas cercanas.