Festival Gerardo Vallejo: la vida familiar y social de un adolescente con autismo

Documental chileno: “La fabulosa máquina de cosechar oro” ganó la instancia internacional

Toto es el último buscador de oro en Tierra del Fuego; tiene 62 años y su cuerpo está dañado por su trabajo. Se siente cercano a la muerte, pero no puede dejar de trabajar: no está calificado para jubilarse según la seguridad social de Chile. Su hijo Jorge diseña un dispositivo que debería traerles un futuro mejor. El documental “La fabulosa máquina de cosechar oro”, del chileno Alfredo Pourailly De La Plaza, se impuso en la Competencia Latinoamericana de Largometrajes y ganó $800.000 “por el abordaje sensible que pone en valor a un personaje modelado por la textura del territorio inhóspito que habita, y por el retrato íntimo del vínculo entre padre e hijo”, según el dictamen firmado por Nicolás Aráoz, Adrián Garelik y Lara Decuzzi. “Esta obra rescata oficios artesanales en extinción y nos invita, una vez más, a construir patrimonio cultural. Destacamos, además, la épica de haber acompañado durante seis años la soledad del protagonista, en un paisaje tan bello como adverso”, agregan.