De Tucumán a la costa: jóvenes que cambian su descanso por un trabajo en el verano

Las jornadas son largas y exigentes. “La costa necesita gente del norte que haga turnos de 10 o 12 horas. Es un montón”, admite. No todo es postal de Instagram. Es que detrás de alguna foto en la playa hay cansancio, rutina y, muchas veces, nostalgia. “Pasás las fiestas lejos de la familia, extrañás. Y también está la incertidumbre: hay gente que llega y tarda semanas en conseguir trabajo. Eso te juega en la cabeza”, confiesa.