Una campaña solidaria terminó en una intoxicación masiva: más de 40 personas se descompusieron tras consumir pollos en mal estado

Desde Bromatología aclararon que todavía no es posible establecer con precisión qué originó el episodio. El organismo recordó que "la cadena alimentaria incluye desde la granja al plato", por lo que la contaminación pudo haberse producido en cualquiera de las etapas del proceso. Por ese motivo, remarcaron que no habrá conclusiones hasta contar con evidencia científica.