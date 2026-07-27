Una campaña solidaria terminó en una intoxicación masiva: más de 40 personas se descompusieron tras consumir pollos en mal estado
El hecho ocurrió en Coronel Pringles durante una colecta para ayudar a una beba con una malformación congénita. Los afectados presentaron vómitos, diarrea, fiebre y dolor abdominal. Investigan el origen de la contaminación.
Resumen para apurados
- Más de 40 vecinos de Coronel Pringles se intoxicaron este domingo tras consumir pollo en mal estado en una colecta solidaria por una beba enferma.
- Los pacientes sufrieron vómitos y fiebre. El municipio descartó internaciones graves salvo un caso y pidió a la población desechar la comida comprada.
- Bromatología e infectología analizan muestras del lote de alimentos y coprocultivos para determinar el origen de la contaminación y deslindar responsabilidades.
Lo que había sido organizado como una campaña solidaria para recaudar fondos destinados al tratamiento de una beba con una malformación congénita terminó en una intoxicación alimentaria masiva en la localidad bonaerense de Coronel Pringles. Más de 40 personas presentaron cuadros gastrointestinales luego de consumir pollos y otros productos vendidos en el marco de la iniciativa.
Las primeras consultas comenzaron a registrarse durante la tarde del domingo, cuando decenas de vecinos acudieron al hospital local y a centros privados de salud con síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria.
"Desde ayer a las 18 empezamos a recibir una importante cantidad de consultas en el hospital y en servicios privados de salud", explicó el secretario de Salud municipal, Luis González Estevarena. El funcionario señaló que todos los pacientes coincidían en haber consumido pollo y/o chorizos en las horas previas.
La campaña solidaria había sido impulsada para reunir fondos destinados a una niña que atraviesa un tratamiento médico prolongado debido a una malformación congénita. Entre los productos ofrecidos se encontraban pollos, chorizos y, en algunos casos, ensalada. Todos ellos aparecieron como el denominador común entre las personas que llegaron a la guardia del Hospital Municipal con distintos cuadros digestivos.
Los síntomas y la evolución de los pacientes
Según precisó González Estevarena, los afectados presentaron vómitos, diarrea, fiebre, dolor abdominal y otros trastornos gastrointestinales.
En apenas una hora, el sistema sanitario asistió formalmente a 31 vecinos. Sin embargo, las autoridades estiman que el número total de personas intoxicadas supera las 40, ya que también se registraron otros casos de gastroenteritis que no ingresaron al circuito hospitalario oficial.
La evolución de los pacientes fue favorable en casi todos los casos. La única excepción corresponde a una persona con déficit cognitivo, que permanecía internada según el parte oficial. El resto recibió atención ambulatoria y luego fue dado de alta o quedó bajo seguimiento domiciliario.
La advertencia de las autoridades
Frente a la magnitud del episodio, el municipio emitió una alerta pública para pedir a todos los vecinos que hubieran comprado pollos y chorizos durante la campaña solidaria que no los consumieran y los descartaran inmediatamente por el riesgo de intoxicación.
Además, recomendaron que cualquier persona que hubiera ingerido esos alimentos y presentara vómitos, diarrea, fiebre, dolor abdominal, deshidratación u otros síntomas gastrointestinales concurriera de inmediato a la guardia del hospital local.
La investigación
Mientras avanzaba la atención de los pacientes, la Dirección de Bromatología inició una investigación para determinar el origen del problema.
Como primera medida, el organismo identificó el número de lote y la procedencia de la mercadería involucrada. También intervino de manera preventiva todo el stock correspondiente a ese lote en los distintos componentes del menú elaborado para la campaña.
En paralelo, se tomaron muestras tanto de los productos terminados como de las materias primas utilizadas en crudo, que fueron enviadas a un laboratorio para realizar los análisis correspondientes.
Las autoridades municipales notificaron además a los organismos provinciales y solicitaron la colaboración del Departamento de Epidemiología de la Región Sanitaria I para desarrollar la investigación epidemiológica. Los resultados de ese trabajo, junto con los análisis de laboratorio, permitirán determinar cuáles fueron los factores que desencadenaron la intoxicación.
Desde Bromatología aclararon que todavía no es posible establecer con precisión qué originó el episodio. El organismo recordó que "la cadena alimentaria incluye desde la granja al plato", por lo que la contaminación pudo haberse producido en cualquiera de las etapas del proceso. Por ese motivo, remarcaron que no habrá conclusiones hasta contar con evidencia científica.
Los controles y los estudios en marcha
El municipio informó que todos los alimentos que ingresan a Coronel Pringles pasan previamente por el Puesto Sanitario de Control Bromatológico, ubicado en el Sector Industrial Planificado. Allí se verifican la temperatura de los productos, su procedencia, las habilitaciones de los vehículos de transporte y de los elaboradores, además de la documentación sanitaria correspondiente.
También indicaron que los comercios que participaron de la venta contaban con habilitaciones vigentes y que tanto el Ministerio provincial, a través del área de Industrias Cárnicas, como el propio Municipio habían realizado auditorías previas. Esas inspecciones habían determinado que las condiciones sanitarias, edilicias y documentales eran adecuadas.
En cuanto a la investigación médica, González Estevarena señaló que el equipo de salud espera los resultados de los coprocultivos, es decir, los análisis de materia fecal, y de los hemocultivos practicados a los pacientes atendidos. Esos estudios permitirán identificar el agente patógeno responsable del brote y establecer si la intoxicación tuvo un origen bacteriológico o toxicológico.