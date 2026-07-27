Federal A: el camino de Tucumán Central para evitar el descenso

El debut será el domingo 2 de agosto, cuando visite a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, uno de los rivales más exigentes del grupo. Una semana después, el "Rojo" tendrá su estreno como local frente a El Linqueño, mientras que en la tercera jornada viajará al Chaco para enfrentar a Defensores de Puerto Vilelas.