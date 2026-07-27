Federal A: el camino de Tucumán Central para evitar el descenso

Resumen para apurados
- El Consejo Federal anunció el fixture de la Fase Reválida del Federal A, donde Tucumán Central debutará el 2 de agosto buscando mantener la categoría y avanzar.
- El "Rojo" integrará la Zona A con ocho rivales. Al disputar distinta cantidad de partidos en la etapa previa, los descensos se definirán mediante un promedio de puntos.
- El equipo de Walter Arrieta deberá ganar regularidad de visitante. Finalizar entre los primeros cinco le permitirá disputar el segundo ascenso a la Primera Nacional.
El Consejo Federal dio a conocer el fixture de la Fase Reválida del Torneo Federal A, instancia en la que Tucumán Central buscará asegurar la permanencia y, al mismo tiempo, mantener vivas sus aspiraciones deportivas.
El conjunto de Villa Alem integrará la Zona A, que estará conformada por nueve equipos: Atlético Escobar, Boca Unidos de Corrientes, Defensores de Puerto Vilelas, El Linqueño, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Independiente de Chivilcoy, Sarmiento de Resistencia, Sportivo Atlético Club de Las Parejas y Tucumán Central.
El debut será el domingo 2 de agosto, cuando visite a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, uno de los rivales más exigentes del grupo. Una semana después, el "Rojo" tendrá su estreno como local frente a El Linqueño, mientras que en la tercera jornada viajará al Chaco para enfrentar a Defensores de Puerto Vilelas.
Entre los compromisos destacados aparecen el duelo como local frente a Atlético Escobar (fecha 4), la visita a Independiente de Chivilcoy (fecha 5), el choque en Tucumán ante el histórico Boca Unidos (fecha 6), el viaje a Resistencia para medirse con Sarmiento (fecha 7) y el cierre de la fase regular en casa frente a Sportivo Atlético Club de Las Parejas (fecha 8), ya que en la última jornada quedará libre.
La Zona A tendrá una particularidad reglamentaria. Al estar integrada por nueve equipos provenientes de las Zonas 1 y 2 de la Primera Fase, y debido a que ambos grupos disputaron distinta cantidad de partidos, los descensos se definirán mediante un promedio de puntos. Los dos equipos con peor coeficiente perderán la categoría y descenderán al Torneo Regional Federal Amateur 2027.
En cambio, la Zona B, integrada por diez clubes, determinará los descensos por tabla de puntos. Además, cinco equipos tendrán ventaja deportiva de localía al disputar cinco encuentros como locales y cuatro como visitantes: Deportivo Rincón, FADEP, Germinal, San Martín de Mendoza y Sol de Mayo.
Más allá de la lucha por evitar el descenso, también habrá premio deportivo. Los cinco primeros de cada zona avanzarán a la siguiente etapa de la Reválida, donde continuarán en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional.
Para Tucumán Central comenzará ahora un torneo completamente distinto. Después de una primera fase en la que mostró una marcada fortaleza como local pero le costó sumar fuera de casa, el equipo de Walter Arrieta deberá encontrar regularidad en un campeonato corto, intenso y sin margen para el error.
Cada punto tendrá un valor determinante, tanto para escapar de la zona roja del promedio como para ilusionarse con seguir avanzando en la competencia.