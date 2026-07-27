Ariel Vallejo rompió el silencio: negó lavado de dinero y dijo que no pone las manos en el fuego por "Chiqui" Tapia

Asimismo, el titular de Sur Finanzas definió su vínculo con el mandamás de calle Viamonte como “común y corriente”, asegurando que nació exclusivamente por razones comerciales a partir del auspicio inicial a Barracas Central y la posterior llegada a la Liga Profesional. Vallejo aclaró que su última conversación con el dirigente fue a fines del año pasado y negó que Tapia le hubiera facilitado negocios. En ese marco, mencionó también conocer por el ámbito futbolístico al prosecretario Luciano Nakis, al tiempo que cuestionó la disparidad en el avance de las causas judiciales.