Por qué Ignacio Galván y Julián Fernández no jugaron contra Independiente Rivadavia

El caso de Galván fue similar, aunque con una particularidad. El lateral ya había jugado en Atlético durante el primer semestre, pero a fines de junio renovó su préstamo desde Racing. Esa extensión obligó al club a registrar nuevamente el vínculo como si se tratara de un contrato nuevo. Debido a la sanción vigente, tampoco pudo ser habilitado para enfrentar a la “Lepra” mendocina.