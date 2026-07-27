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Por qué Ignacio Galván y Julián Fernández no jugaron contra Independiente Rivadavia

Los dos futbolistas habían sido convocados, pero una situación administrativa alteró los planes de Julio César Falcioni para el debut.

CONFÍA EN LLEGAR. La CD de Atlético se mantiene optimista para que Ignacio Galván (foto) y Julián Fernández puedan estar disponibles para el duelo de este jueves frente a Central Córdoba.
CONFÍA EN LLEGAR. La CD de Atlético se mantiene optimista para que Ignacio Galván (foto) y Julián Fernández puedan estar disponibles para el duelo de este jueves frente a Central Córdoba.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ignacio Galván y Julián Fernández no jugaron el debut de Atlético Tucumán por una inhibición de la FIFA que impidió registrar sus contratos a tiempo.
  • La sanción rige desde el 13 de julio. Fernández es refuerzo nuevo y Galván renovó su préstamo; el club ya pagó la deuda y aguarda el informe de FIFA.
  • La dirigencia del Decano confía en resolver la habilitación de AFA para contar con ambos futbolistas este jueves ante Central Córdoba.
Resumen generado con IA

La ausencia de Ignacio Galván y Julián Fernández fue una de las principales novedades en el debut de Atlético Tucumán frente a Independiente Rivadavia. Aunque los dos futbolistas habían sido incluidos en la convocatoria, ninguno pudo integrar la planilla debido a que sus contratos no fueron registrados a tiempo.

El inconveniente se originó por la inhibición que pesa sobre Atlético y que, por el momento, le impide inscribir nuevas incorporaciones o vínculos que deban ser registrados nuevamente.

Fernández fue el primer refuerzo del “Decano” en este mercado de pases. El volante, de 31 años, llegó a préstamo desde Palestino de Chile y se entrenó con normalidad durante la semana. Sin embargo, al tratarse de una nueva incorporación, su contrato debía ser ingresado en los sistemas correspondientes y la inhibición impidió completar el trámite.

El caso de Galván fue similar, aunque con una particularidad. El lateral ya había jugado en Atlético durante el primer semestre, pero a fines de junio renovó su préstamo desde Racing. Esa extensión obligó al club a registrar nuevamente el vínculo como si se tratara de un contrato nuevo. Debido a la sanción vigente, tampoco pudo ser habilitado para enfrentar a la “Lepra” mendocina.

Según informaron desde Atlético, el club pagó el viernes el monto correspondiente para levantar la inhibición y ahora aguarda un informe de la FIFA. Una vez que el organismo internacional confirme la cancelación de la deuda, la AFA podrá habilitar los nuevos registros.

La dirigencia confía en que la situación se resolverá en los próximos días, particularmente de cara al próximo partido este jueves frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, por la segunda fecha del Clausura.

Una sanción que condicionó los registros

La inhibición apareció en la página oficial de la FIFA con fecha de inicio del 13 de julio y una vigencia de tres períodos de inscripción. La medida, incluida en la Lista de Prohibiciones de Registro del organismo, impide temporalmente que Atlético inscribiera nuevas incorporaciones o contratos que debían ser registrados nuevamente, como los de Fernández y Galván.

Captura de pantalla del sitio oficial de inhibiciones de la FIFA. Captura de pantalla del sitio oficial de inhibiciones de la FIFA.
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