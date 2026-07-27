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Inclusión y autonomía: Fundación León relanza su programa estratégico para personas con discapacidad

La organización presentó el programa PIA, una evolución de dos décadas de trabajo territorial.

Inclusión y autonomía: Fundación León relanza su programa estratégico para personas con discapacidad
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Fundación León oficializó en Tucumán el relanzamiento de su Programa para la Inclusión y la Autonomía (PIA) para promover derechos y empleo de personas con discapacidad en el NOA.
  • El evento reunió al sector privado, académico y gubernamental. Se compartieron casos de éxito de inserción laboral como el de Scania, consolidando 20 años de trabajo territorial.
  • Tras beneficiar a más de 4.900 personas, el programa busca escalar su impacto en el Noroeste Argentino, diversificar su financiamiento y generar conocimiento sobre discapacidad.
Resumen generado con IA

Fundación León dio un paso clave en su consolidación como referente regional en materia de derechos sociales. En un encuentro que reunió a los principales actores del sector productivo, académico y gubernamental de la provincia, la institución oficializó el relanzamiento de su "Programa para la Inclusión y la Autonomía (PIA)". 

Esta iniciativa no solo unifica 20 años de experiencia, sino que propone una plataforma escalable para responder a los nuevos desafíos de la discapacidad en el Noroeste Argentino.

El valor de la alianza entre lo público y lo privado

El relanzamiento tuvo lugar durante un desayuno de trabajo en las oficinas de Brooks Motors (Grupo Romar), donde quedó de manifiesto que la inclusión laboral es uno de los pilares del éxito del programa. Representantes de firmas como Scania, Grupo El Azul, Sanatorio 9 de Julio y Marchese, entre otras, compartieron el espacio con referentes de la UNT y del Gobierno de Tucumán.

El momento más emotivo del encuentro fue el testimonio de Exequiel Roldán, un joven diagnosticado con TEA que formó parte del eje de Entrenamiento para el Trabajo y se desempeñó en Scania. “Scania me dio lo mejor de la práctica y León las habilidades para animarme a desenvolverme y socializar”, relató Exequiel al sintetizar el impacto real de estas políticas en la vida de los tucumanos. 

Federico Díaz Marino, director ejecutivo de la fundación, destacó que estos vínculos fortalecen el tejido social y permiten proyectar una etapa de crecimiento sin precedentes.

Un cambio de paradigma

La renovación de la identidad del programa, ahora bajo las siglas PIA, responde a una evolución en la mirada institucional. Según explicó Máximo Bulacio, presidente de Fundación León, el foco ya no está solo en el acceso a derechos (inclusión), sino en brindar las herramientas necesarias para que cada persona pueda construir su propio horizonte (autonomía).

“El programa pone el foco en dos dimensiones complementarias: la inclusión, entendida como el acceso efectivo a derechos, y la autonomía, como horizonte para el desarrollo personal y la construcción de proyectos de vida”, señaló Bulacio. 

Por su parte, el coordinador del PIA, Adrián Herrera, remarcó que este reordenamiento permite potenciar todas las líneas de trabajo que la institución viene desarrollando, integrándolas en una mirada mucho más orgánica y eficiente.

Veinte años de trayectoria con proyección regional

Fundación León construyó un historial sólido en la provincia. En sus dos décadas de labor, el programa alcanzó a más de 4.900 destinatarios directos y 19.000 indirectos, cifras que lo posicionan como un actor central en la región. El nuevo desafío del PIA es escalar estos resultados y convertir a la fundación en un centro de generación de conocimiento aplicado sobre discapacidad.

Entre los objetivos de esta nueva etapa se destacan la diversificación de las fuentes de financiamiento, la incorporación de servicios a terceros y el fortalecimiento de las alianzas en todo el NOA. "Con este relanzamiento, reafirmamos nuestro compromiso de construir una sociedad donde las personas con discapacidad participen activamente en la vida social, educativa y laboral”, concluyó Díaz Marino.

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