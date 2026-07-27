Inclusión y autonomía: Fundación León relanza su programa estratégico para personas con discapacidad

El momento más emotivo del encuentro fue el testimonio de Exequiel Roldán, un joven diagnosticado con TEA que formó parte del eje de Entrenamiento para el Trabajo y se desempeñó en Scania. “Scania me dio lo mejor de la práctica y León las habilidades para animarme a desenvolverme y socializar”, relató Exequiel al sintetizar el impacto real de estas políticas en la vida de los tucumanos.