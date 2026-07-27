Slavko Vincic anunció su retiro del arbitraje tras dirigir la final del Mundial

A lo largo del torneo, Vincic dirigió cuatro partidos, entre los que sobresalió el triunfo de México ante Ecuador en octavos de final, donde aplicó la denominada 'Ley Prestianni' para expulsar al defensor Piero Hincapié. Con su despedida, el réferi esloveno concluye una destacada carrera internacional iniciada en 2010, en la que también estuvo al frente de las finales de la Liga Europa 2022 (Eintracht Frankfurt vs. Rangers) y la Champions League 2024 (Real Madrid vs. Borussia Dortmund), además de haber sido el primer árbitro extranjero en dirigir el clásico turco entre Galatasaray y Fenerbahce en 2025.