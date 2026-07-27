Slavko Vincic anunció su retiro del arbitraje tras dirigir la final del Mundial
El réferi esloveno puso fin a su carrera a los 46 años luego de estar en el partido decisivo entre España y Argentina en Nueva Jersey. La IFFHS y la Asociación Italiana de Árbitros lo distinguieron como el mejor juez del certamen.
Resumen para apurados
- Slavko Vincic se retiró del arbitraje profesional tras dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en Nueva Jersey, culminando más de 15 años de carrera.
- Con 46 años y cuatro partidos en la copa, el esloveno dirigió finales de Champions y Europa League, y fue premiado por la IFFHS a pesar de expulsar a Enzo Fernández.
- Su adiós cierra la etapa de uno de los colegiados más destacados de UEFA y FIFA, dejando un precedente de prestigio internacional tras su reconocimiento en el Mundial.
Una semana después de bajar el telón del Mundial 2026, la Federación Eslovena de Fútbol (NZS) confirmó que Slavko Vincic se retiró oficialmente del arbitraje profesional a los 46 años. El colegiado esloveno cerró una trayectoria de más de 15 años en la élite del fútbol al pitar en el encuentro donde España conquistó el título tras imponerse 1-0 a Argentina en tiempo suplementario.
A pesar de las polémicas surgidas en la final —donde expulsó a Enzo Fernández al término de los 90 minutos reglamentarios—, el desempeño de Vincic a lo largo del certamen cosechó los máximos reconocimientos internacionales. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo eligió como el mejor árbitro de la Copa del Mundo, al tiempo que la Asociación Italiana de Árbitros (AIA) le otorgó el premio ‘Giulio Campanati’, galardón que distingue la actuación arbitral más destacada en cada Mundial o Eurocopa.
A lo largo del torneo, Vincic dirigió cuatro partidos, entre los que sobresalió el triunfo de México ante Ecuador en octavos de final, donde aplicó la denominada 'Ley Prestianni' para expulsar al defensor Piero Hincapié. Con su despedida, el réferi esloveno concluye una destacada carrera internacional iniciada en 2010, en la que también estuvo al frente de las finales de la Liga Europa 2022 (Eintracht Frankfurt vs. Rangers) y la Champions League 2024 (Real Madrid vs. Borussia Dortmund), además de haber sido el primer árbitro extranjero en dirigir el clásico turco entre Galatasaray y Fenerbahce en 2025.