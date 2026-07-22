Preparan las escuelas para el regreso a clases en Tucumán: qué obras e intervenciones se realizaron

Más psicólogos y foco en la salud mental

Durante el contacto con la prensa, Montaldo también se refirió a otros temas de la agenda educativa. Confirmó que este año se incorporaron 50 psicólogos al sistema y explicó que, aunque no es posible contar con un gabinete psicopedagógico en cada escuela, los equipos trabajan por circuitos y articulan con hospitales y CAPS cuando se requieren tratamientos de mayor complejidad.