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Las playas del desembarco de Normandía y el Monte Olimpo ahora son Patrimonio Mundial de la Unesco

La Unesco sumó a su Patrimonio Mundial sitios emblemáticos como las costas del D-Day y el hogar mítico de los dioses griegos, en una sesión celebrada en Corea del Sur.

SAINT-LAURENT-SUR-MER. “Les Braves”, las esculturas de acero creadas por Anilore Banon, tienen tres elementos: Las alas de la esperanza, ¡Levántate, Libertad! y Las alas de la fraternidad.
SAINT-LAURENT-SUR-MER. “Les Braves”, las esculturas de acero creadas por Anilore Banon, tienen tres elementos: Las alas de la esperanza, ¡Levántate, Libertad! y Las alas de la fraternidad.
Hace 2 Hs

Las playas del Desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial y el monte Olimpo, en Grecia, están entre los sitios que se sumaron ayer al Patrimonio Mundial de la Unesco.

El comité de esta agencia de la ONU, reunido hasta el miércoles en la ciudad surcoreana de Busan, también añadió a la lista del patrimonio el castillo de Alamut, en Irán, los teatros en condominio de los siglos XVIII y XIX en Italia, ubicados en el centro del país, específicamente en pequeñas localidades y pueblos de las regiones de Marcas, Emilia-Romaña y Umbría, y las fortalezas reales capetianas de Lenguadoc, en Francia, entre otros.

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Las playas del Desembarco son 80 kilómetros de costas del noroeste de Francia donde el 6 de junio de 1944 desembarcaron las tropas aliadas y fueron escenario de una batalla decisiva para liberar a Europa del nazismo y poner fin al conflicto.

Estas playas “están directamente y materialmente asociadas al desembarco (…) que desempeñó un papel decisivo en la liberación de la Europa occidental de la ocupación nazi”, dijo una representante del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) de la Unesco, durante la sesión en Busan.

NOROESTE FRANCÉS.Las playas del desembarco son 80 kilómetros de costa. NOROESTE FRANCÉS.Las playas del desembarco son 80 kilómetros de costa.

Este conjunto de sitios “conmemora simbólicamente el inmenso sacrificio humano que se hizo para derrocar una ocupación autoritaria”, añadió.

La candidatura abarcaba las cinco playas del Desembarco conocidas por sus nombres en clave Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, y otros puntos asociados a ese hecho histórico en la zona.

HISTÓRICO. El desembarco de Normandía fue el 6 de junio de 1944. HISTÓRICO. El desembarco de Normandía fue el 6 de junio de 1944.

La Unesco destacó que este conjunto incluye búnkeres, baterías de artillería, puestos de control de tiro y nidos de resistencia, junto con rastros de campos de batalla, equipamientos bélicos originales y paisajes conmemorativos, como un cementerio estadounidense.

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“Estos elementos forman un paisaje cultural excepcional moldeado tanto por los acontecimientos de 1944 como por su recuerdo perdurable”, declaró la Unesco.

La casa de los dioses

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco también inscribió este domingo por unanimidad “la región ampliada del monte Olimpo” en la lista de sitios naturales y culturales del Patrimonio Mundial.

Grecia celebró la inclusión de la montaña más alta del país, una reserva natural protegida y “morada” de los dioses de la Antigüedad, según la mitología griega.

“A partir de hoy, el mítico Olimpo se convierte en una montaña de toda la humanidad”, declaró el primer ministro Kyriakos Mitsotakis.

Es la montaña más alta de Grecia y un sitio cultural y natural de relevancia global, recientemente inscrito como Patrimonio Mundial de la Unesco. Se eleva a 2914 metros de altitud en su cima más alta, el pico Mitikas, y se ubica geográficamente en la frontera entre las regiones de Tesalia y Macedonia. En la antigüedad, la mitología griega lo consagró como el hogar de los doce dioses olímpicos, bajo el liderazgo de Zeus, quienes habitaban palacios de cristal y oro construidos en sus desfiladeros inaccesibles

OLIMPO. Su pico más alto, llamado Míticas, alcanza los 2.917 metros. OLIMPO. Su pico más alto, llamado Míticas, alcanza los 2.917 metros.

Montañas rocosas con picos, vegetación boscosa y parches de nieve, bajo un cielo azul con nubes blancas dispersas

Con 2.914 metros de altitud, el monte Olimpo (norte) es una de las zonas con mayor biodiversidad de Europa (AP)

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“La inclusión del sitio en la lista del Patrimonio Mundial fue un importante logro nacional”, agregó.

COLOSAL. El monte Olimpo está entre las regiones de Tesalia y Macedonia; es la montaña más alta de Grecia. COLOSAL. El monte Olimpo está entre las regiones de Tesalia y Macedonia; es la montaña más alta de Grecia.

Con 2.914 metros de altitud, el monte Olimpo (norte) es una de las zonas con mayor biodiversidad de Europa, al albergar más de 2.000 plantas, entre ellas decenas de especies endémicas, así como una fauna poco común, según los expertos.

Numerosos turistas visitan “este centro de la mitología griega donde Homero evocó a los doce dioses griegos y sus palacios en el monte Olimpo”, destaca la Unesco.

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