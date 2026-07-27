Las playas del desembarco de Normandía y el Monte Olimpo ahora son Patrimonio Mundial de la Unesco

Es la montaña más alta de Grecia y un sitio cultural y natural de relevancia global, recientemente inscrito como Patrimonio Mundial de la Unesco. Se eleva a 2914 metros de altitud en su cima más alta, el pico Mitikas, y se ubica geográficamente en la frontera entre las regiones de Tesalia y Macedonia. En la antigüedad, la mitología griega lo consagró como el hogar de los doce dioses olímpicos, bajo el liderazgo de Zeus, quienes habitaban palacios de cristal y oro construidos en sus desfiladeros inaccesibles