Exponen objetos inéditos de “La guerra de las galaxias”

Con piezas inéditas de la vasta colección del legendario George Lucas, incluyendo objetos de su saga “La guerra de las galaxias”, abrirá en Los Ángeles el Museo Lucas, anticipó su curador, Ryan Linkof. Impulsado por el cineasta y su esposa, la ejecutiva Mellody Hobson, el espacio abrirá sus puertas el 22 de septiembre, bajo la promesa de albergar parte de los objetos, artefactos y obras que Lucas ha acumulado durante décadas.