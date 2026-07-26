El tiempo en Tucumán: las vacaciones de invierno terminarán con un domingo soleado

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico prevé un domingo soleado y cálido con 24 °C de máxima en Tucumán, marcando el cierre de las vacaciones de invierno en la provincia.
- Tras un inicio de jornada de 9 °C y alta humedad, las condiciones mejoran hacia la tarde con sol pleno y vientos suaves, permitiendo disfrutar actividades al aire libre.
- El inicio de semana tendrá máximas de 25 °C hasta el martes. Un frente inestable bajará la marca a 18 °C el miércoles, pero la temperatura repuntará hacia el fin de semana.
Las vacaciones de invierno se despedirán con un domingo mayormente soleado y con la temperatura en ascenso, de acuerdo con el pronóstico del tiempo. Para hoy se espera una máxima de alrededor de 24 °C.
La mañana comenzó con nubosidad baja y una temperatura mínima de 9 °C, de acuerdo con las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad rondó el 80% mientras que los vientos fueron leves desde el sur.
Las condiciones climáticas se irán acentuando con el paso de las horas y para el mediodía el sol dominará los cielos. La temperatura rondaría los 20 °C, mientras que la humedad descendería levemente hasta debajo del 50%.
Los momentos más calurosos del domingo llegarán durante la siesta y la tarde, cuando la máxima alcance los 24 °C, mientras que la térmica sería de 25 °C. El cielo se mantendrá despejado, con una humedad del 45% y vientos suaves del sudeste.
Hacia la noche el cielo volvería a nublarse gracias a los vientos que soplarán desde el norte. La temperatura hasta llegar a los 15 °C mientras que la humedad repuntará hasta alcanzar un 80%.
¿Cómo estará el tiempo en Tucumán en el inicio de la semana?
El SMN pronostica nubosidad variable y tardes soleadas, con temperaturas mínimas de 11 °C y máximas que llegarían hasta los 25 °C al menos hasta el martes. A partir del miércoles ingresaría un frente inestable, que aumentaría la nubosidad y llevaría la máxima hasta los 18 °C. Ya desde el jueves volvería a subir la térmica para promediar los 22 °C hacia el próximo fin de semana.