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El tiempo en Tucumán: las vacaciones de invierno terminarán con un domingo soleado

La mínima fue de 9 °C y se espera una tarde cálida. El pronóstico para el inicio de la semana.

IDEAL. Las condiciones climáticas permitirán disfrutar de los diferentes rincones que ofrece la provincia.
IDEAL. Las condiciones climáticas permitirán disfrutar de los diferentes rincones que ofrece la provincia. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico prevé un domingo soleado y cálido con 24 °C de máxima en Tucumán, marcando el cierre de las vacaciones de invierno en la provincia.
  • Tras un inicio de jornada de 9 °C y alta humedad, las condiciones mejoran hacia la tarde con sol pleno y vientos suaves, permitiendo disfrutar actividades al aire libre.
  • El inicio de semana tendrá máximas de 25 °C hasta el martes. Un frente inestable bajará la marca a 18 °C el miércoles, pero la temperatura repuntará hacia el fin de semana.
Resumen generado con IA

Las vacaciones de invierno se despedirán con un domingo mayormente soleado y con la temperatura en ascenso, de acuerdo con el pronóstico del tiempo. Para hoy se espera una máxima de alrededor de 24 °C.

La mañana comenzó con nubosidad baja y una temperatura mínima de 9 °C, de acuerdo con las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad rondó el 80% mientras que los vientos fueron leves desde el sur. 

Las condiciones climáticas se irán acentuando con el paso de las horas y para el mediodía el sol dominará los cielos. La temperatura rondaría los 20 °C, mientras que la humedad descendería levemente hasta debajo del 50%. 

Los momentos más calurosos del domingo llegarán durante la siesta y la tarde, cuando la máxima alcance los 24 °C, mientras que la térmica sería de 25 °C. El cielo se mantendrá despejado, con una humedad del 45% y vientos suaves del sudeste. 

Hacia la noche el cielo volvería a nublarse gracias a los vientos que soplarán desde el norte. La temperatura hasta llegar a los 15 °C mientras que la humedad repuntará hasta alcanzar un 80%. 

¿Cómo estará el tiempo en Tucumán en el inicio de la semana?

El SMN pronostica nubosidad variable y tardes soleadas, con temperaturas mínimas de 11 °C y máximas que llegarían hasta los 25 °C al menos hasta el martes. A partir del miércoles ingresaría un frente inestable, que aumentaría la nubosidad y llevaría la máxima hasta los 18 °C. Ya desde el jueves volvería a subir la térmica para promediar los 22 °C hacia el próximo fin de semana.  

Temas Servicio Meteorológico NacionalClimaVacaciones de invierno
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