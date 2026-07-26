Día de Santa Ana: la poderosa oración para pedir por las mujeres que desean tener hijos

La existencia de Santa Ana no figura en los libros que se incluyeron en la Biblia. Pero la figura de la abuela de Jesús fue tomada de otro libro que pretendía registrar la historia del hijo de Dios. En el Protoevangelio de Santiago, escrito en el año 150, se habla de los primeros años de María y de sus padres y es de allí de donde se toma el nombre de la santa.