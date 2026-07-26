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Día de Santa Ana: la poderosa oración para pedir por las mujeres que desean tener hijos

Los fieles también piden la intercesión de Santa Ana para proteger a sus nietos e hijos.

Día de Santa Ana: la poderosa oración para pedir por las mujeres que desean tener hijos
Por Milagro Corbalán Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • El 26 de julio los fieles católicos celebran el Día de Santa Ana y San Joaquín para pedir por la fertilidad de las mujeres y la protección de las familias.
  • La historia de la santa proviene del Protoevangelio de Santiago (año 150), donde se relata que concebió a la Virgen María tras un anuncio angélico luego de años de infertilidad.
  • La festividad coincide con el Día de los Abuelos, consolidando la oración a Santa Ana como un símbolo de fe para la unión familiar y la búsqueda de la maternidad.
Resumen generado con IA

Este 26 de julio, como cada año y junto con el Día de los Abuelos, se celebra el Día de Santa Ana y de San Joaquín, los abuelos del Niño Jesús y padres de la virgen María. Son miles los creyentes que invocan a estos santos y en particular a Santa Ana para pedir protección para los hijos y nietos pero también para las familias.

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La existencia de Santa Ana no figura en los libros que se incluyeron en la Biblia. Pero la figura de la abuela de Jesús fue tomada de otro libro que pretendía registrar la historia del hijo de Dios. En el Protoevangelio de Santiago, escrito en el año 150, se habla de los primeros años de María y de sus padres y es de allí de donde se toma el nombre de la santa.

Durante sus primeros años de matrimonio la pareja no tuvo la suerte de tener un hijo. Pero en cuanto Joaquín se marchó al desierto, según las historias, un ángel se anunció a Santa Ana para contarle que tendría un hijo del que se hablaría en todo el mundo. De allí nació María.

Oración a Santa Ana para pedir protección para los niños

Celebrar a Santa Ana y San Joaquín es también una forma de honrar a la familia, según la tradición católica. Pedir su intercesión para el cuidado tanto de los nietos, como de los hijos, es habitual entre los seguidores de esta figura. Por eso existen algunas oraciones que se utilizan especialmente para estos ruegos:

"Oh, Santa Ana, abuela de Jesús y madre de María, te pedimos por nuestras familias. Protege a nuestros hijos, guía a nuestros esposos y esposas, y bendice nuestro hogar con paz, amor y armonía. Que seamos siempre un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas, y que podamos vivir unidos en la fe y la esperanza. Amén."

También existe una oración a Santa Ana para pedir la intercesión por las familias que no pueden tener hijos:

“Señor, Dios de nuestros padres, tú concediste a Santa Ana la gracia de ser la Madre de la Virgen. ¡Con qué adornos de virtud y santidad preparaste a aquella mujer que iba a ser llamada madre por la madre de tu hijo! Realiza en mí también tus maravillas y en nuestras almas, para que podamos cumplir con nuestra misión en nuestras vidas. Ayúdanos a conformar una familia y cumplir nuestros designios. Por Jesucristo nuestro señor, Amén."

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