Un domingo de lujo para el turf tucumano

El representante de la caballeriza “Los Molestos”, que será conducido por Héctor Suárez, volverá a competir en el “Jardín de la República” luego de una destacada campaña en los principales hipódromos de Buenos Aires, donde logró cinco triunfos y se enfrentó con los mejores fondistas del país. Entre sus actuaciones más relevantes se destacan el segundo puesto en el Gran Premio “Estrellas Classic” y los terceros lugares en los prestigiosos Grandes Premios “Dardo Rocha” y “República Argentina”.