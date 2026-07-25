Un domingo de lujo para el turf tucumano

Resumen para apurados
- El Hipódromo de Tucumán celebra hoy una gran jornada de turf con 12 competencias, destacando el Clásico Aniversario de la Caja Popular y la Carrera de las Estrellas.
- La reunión contará con el regreso del consagrado fondista Endor Rye y el duelo entre Saint Nich y Áspero, tras semanas de gran expectativa entre los aficionados locales.
- El evento promete consolidar el nivel del turf en la región, atrayendo a fanáticos y proyectando a los mejores caballos hacia prestigiosas competencias nacionales.
El turf tucumano vivirá hoy una de las jornadas más importantes de la temporada. El Hipódromo de Tucumán abrirá sus puertas para recibir una reunión de primer nivel, con 12 competencias programadas entre las 12 y las 20.10, en una cartelera que reunirá a destacados ejemplares y tendrá como principales atractivos la Carrera de las Estrellas y el Clásico “111° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán”.
La expectativa creció durante los últimos días entre los aficionados, que tendrán la posibilidad de disfrutar de una jornada con presencia de caballos de reconocida trayectoria y pruebas que prometen emociones fuertes desde el comienzo hasta el cierre de la programación.
A las 17.30 llegará uno de los momentos más esperados con la disputa de la Carrera de las Estrellas, reservada para potrillos sobre una distancia de 1.300 metros. Ocho competidores estarán en las gateras con la ilusión de quedarse con una de las pruebas más prestigiosas del calendario, y Saint Nich aparece como el principal candidato a quedarse con la victoria.
El pupilo de Luis Brito atraviesa un excelente presente y llega avalado por una actuación contundente. En su última presentación consiguió un triunfo por 1 1/2 cuerpos sobre el santiagueño Get Closer, estableciendo un registro de 1’20” 2/5 para las 13 cuadras. Esa producción lo posicionó como el caballo a vencer y lo convirtió en la referencia obligada de la competencia.
Sin embargo, no tendrá una tarea sencilla. Áspero aparece como su principal rival y buscará volver a mostrar la versión que le permitió derrotar al candidato en una carrera anterior. El 28 de junio no logró repetir ese rendimiento y finalizó octavo, a 18 largos de Saint Nich, aunque el 24 de mayo había protagonizado un gran duelo al vencerlo por la cabeza, marcando un tiempo de 1’13” 2/5 para los 1.200 metros.
El plato fuerte de la jornada llegará a las 18.10 con el Clásico “111° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán”. Diez ejemplares serán de la partida en los 2.000 metros, en una competencia que tendrá como gran atractivo el regreso de Endor Rye al escenario tucumano.
El representante de la caballeriza “Los Molestos”, que será conducido por Héctor Suárez, volverá a competir en el “Jardín de la República” luego de una destacada campaña en los principales hipódromos de Buenos Aires, donde logró cinco triunfos y se enfrentó con los mejores fondistas del país. Entre sus actuaciones más relevantes se destacan el segundo puesto en el Gran Premio “Estrellas Classic” y los terceros lugares en los prestigiosos Grandes Premios “Dardo Rocha” y “República Argentina”.
Su última presentación fue el 7 de marzo, cuando terminó tercero a 5 1/2 cuerpos de El Emporio, en 2’4” 1/5 para los dos kilómetros. Antes, el 30 de enero, había escoltado desde el pescuezo al mismo rival, en 2’5” 1/5 para la misma distancia.
El desafío para Endor Rye será importante, ya que enfrente tendrá a Dr Legasov, otro de los grandes nombres de la competencia. El ganador del Gran Premio “Batalla de Tucumán” de 2024 recuperó su mejor nivel y comenzó el año 2026 de manera brillante, con dos victorias en igual cantidad de presentaciones.
El 27 de abril, en Santiago del Estero, derrotó por cinco cuerpos a Stavros Dream, registrando 1’51” 4/5. Luego, el 24 de mayo, volvió a imponerse, esta vez superando por la cabeza a Suffok, adversario al que enfrentará nuevamente en una carrera que promete máxima emoción.
Con grandes protagonistas y pruebas de jerarquía, el Hipódromo de Tucumán se prepara para vivir una verdadera fiesta del turf.