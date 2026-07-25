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“Dejá de vender humo”: la durísima respuesta de Juanfer Quintero a Pablo Lunati tras su salida de River

El enganche colombiano no se guardó nada y cruzó al exárbitro en redes sociales luego de que este cuestionara la rescisión de su contrato.

ENOJADO. Quintero se fue de River y cruzó a Lunati tras sus críticas.
ENOJADO. Quintero se fue de River y cruzó a Lunati tras sus críticas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El futbolista Juan Fernando Quintero cruzó en redes al exárbitro Pablo Lunati tras rescindir su contrato con River Plate, en respuesta a duras críticas televisivas sobre su salida.
  • Lunati cuestionó el compromiso del colombiano con la institución. Ante esto, Quintero defendió sus valores y le recordó la histórica Copa Libertadores obtenida en Madrid en 2018.
  • La controversia marca el tenso cierre del ciclo de Quintero en River Plate, mientras el mediocampista ultima detalles para continuar su carrera profesional en el Atlético Mineiro.
Resumen generado con IA

Juan Fernando Quintero le puso punto final a su ciclo en River Plate, pero su salida no estuvo exenta de polémica. Luego de concretarse la rescisión de su vínculo con la institución de Nuñez, el mediocampista de 33 años salió al cruce de Pablo Lunati, quien había criticado con dureza su decisión en una entrevista televisiva.

Lunati había salido a cuestionar a Quintero tras conocerse la rescisión. "El hincha de River tiene los huevos al plato de Quintero. Esto es River muchachos. ¿Quién es? ¿El Beto Alonso?", soltó el ex árbitro.

Y luego continuó arrojando munición pesada: "Se está yendo tres veces mal. En el campeonato pasado, que nos tocó perder la final con Belgrano, había que dar la cara en el partido de la Sudamericana y él decidió no estar".

La respuesta del autor del histórico gol en la final de Madrid 2018 no tardó en llegar a través de sus redes sociales. “Pablo, dejá de vender humo amigo. Mejor quedate callado. Me voy con la cabeza en alto porque nunca traicioné mis principios y valores”, disparó Quintero en el inicio de un extenso descargo.

En su mensaje, el talentoso volante también le recordó el peso histórico de la conquista continental en España: “Igual puedes salir a la calle siempre a dar la cara gracias al equipo del 2018. Peores cosas le pasaron al club y vos estabas de por medio, así que no vengas con esas porque te respeté hasta que te metiste en lo que no debés”.

Para cerrar su descargo, Juanfer reafirmó su sentido de pertenencia con el hincha y la institución antes de encarar su futuro profesional, con negociaciones muy avanzadas para sumarse al Atlético Mineiro: “Solo siéntete orgulloso que ahora sacás el pecho diciendo que sos de River, porque lo que hicimos e hice fue eterno. Eterna será mi historia en el club”.

Temas Club Atlético River PlatePablo LunatiJuan Quintero
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