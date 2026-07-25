Franco Colapinto explicó por qué quedó 13° en Hungría: "Estaba para más"

Mientras tanto, la pelea por la pole mostró un escenario completamente diferente en la parte alta de la parrilla. Lando Norris consiguió la primera pole de su temporada como campeón del mundo al superar por apenas 12 milésimas a Lewis Hamilton, en una clasificación caótica marcada por el trompo de Max Verstappen, la detención de George Russell y las investigaciones posteriores que terminaron con una sanción de tres posiciones para Hamilton. Charles Leclerc heredó el tercer puesto y Mercedes perdió, por primera vez en 2026, el dominio que había ejercido en las diez clasificaciones anteriores.