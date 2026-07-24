De 20,9 millones de argentinos endeudados, casi 6 millones son morosos

La caída del poder adquisitivo del ingreso y la lenta recuperación del salario frente a la inflación han llevado a las familias argentinas a endeudarse porque con un solo salario no alcanza para llegar a fines de mes. Los datos oficiales revelan que casi 6 millones de argentinos están en mora, tanto en créditos bancarios como con las billeteras virtuales. Precisamente, la suba de la mora parece haber tenido un driver en el escaso control de las billeteras sobre la relación deuda/ingreso. Esta decisión condicionó incluso al sistema financiero: cuando el ingreso no alcanza para pagar las acreencias, no se discrimina cual deuda se deja de pagar, pegando también en el incumplimiento de la deuda con bancos, incluso aunque estos hayan limitado la cuota al nivel de ingreso de las familias. Todo esto surge del último reporte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El diagnóstico, al que accedió LA GACETA, detalla que, de los 20,9 millones de deudores con bancos y billeteras, los deudores morosos sumaron 5,8 millones. De este total, los morosos con billeteras virtuales suman 3,4 millones, con bancos alcanzan 1,3 millones y con ambos tipos de entidades computan 1,1 millones.