De 20,9 millones de argentinos endeudados, casi 6 millones son morosos

La caída del poder adquisitivo del ingreso y la lenta recuperación del salario frente a la inflación han llevado a las familias argentinas a endeudarse porque con un solo salario no alcanza para llegar a fines de mes. Los datos oficiales revelan que casi 6 millones de argentinos están en mora, tanto en créditos bancarios como con las billeteras virtuales. Precisamente, la suba de la mora parece haber tenido un driver en el escaso control de las billeteras sobre la relación deuda/ingreso. Esta decisión condicionó incluso al sistema financiero: cuando el ingreso no alcanza para pagar las acreencias, no se discrimina cual deuda se deja de pagar, pegando también en el incumplimiento de la deuda con bancos, incluso aunque estos hayan limitado la cuota al nivel de ingreso de las familias. Todo esto surge del último reporte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El diagnóstico, al que accedió LA GACETA, detalla que, de los 20,9 millones de deudores con bancos y billeteras, los deudores morosos sumaron 5,8 millones. De este total, los morosos con billeteras virtuales suman 3,4 millones, con bancos alcanzan 1,3 millones y con ambos tipos de entidades computan 1,1 millones.
Luego de 19 meses de subas consecutivas (desde el 1,5% de octubre de 2024) la morosidad del sector privado con el sistema financiero alcanzó en mayo un máximo de 7,6%. Este guarismo se conforma con el ratio de irregularidad de las empresas, que pasó de 0,7% a 3%, mientras que en el caso de las familias trepó de 2,5% a 12,3%, indica el CEPA.
El incumplimiento de las familias se concentra en préstamos personales y tarjetas de crédito, que representaron 73% del saldo irregular total a abril pasado. El ratio sumó 12,5% en tarjetas de crédito y 14,9% en prestamos personales.
Respecto de las billeteras virtuales, la mora saltó de 7,3% en noviembre de 2024 a 29,6% en mayo último. Este récord perforó el techo de la pandemia (27,1% en mayo de 2020), refleja el informe privado.
La morosidad en la totalidad del sistema financiero (contemplando tanto bancos como billeteras virtuales) se encuentra en niveles de 15,5%. Además, la irregularidad con los bancos alcanzó los niveles más elevados desde la crisis de 2001 (pico de 32,7% en septiembre de 2003).
De los $ 3,45 billones de préstamos en situación 5 (irrecuperable) dos tercios refieren a billeteras virtuales y el tercio restante es de bancos ($ 1,15 billones). En situación 2 (con seguimiento especial o riesgo bajo) el monto de deuda asciende a $ 4,14 billones. El 80% ($ 3,27 billones) corresponde a las entidades bancarias, enumera el reporte de CEPA.
En el quinto mes del año, se redujo la cantidad de deudores con bancos en todas las categorías (situaciones 2 a 5). En particular, se observa una caída más pronunciada en la situación 5, con 281.377 deudores menos, lo que podría evidenciar la venta de carteras de deudores “incobrables”.
Respecto de los montos, sólo se reducen con bancos en las situaciones 2 y 3, evidenciando que las sumas de dinero que migran de categoría son más elevadas. Es decir, aunque los bancos dejan de prestar a nuevas familias y reducen los casos existentes, la imposibilidad de pago de los saldos de deudores remanentes incrementan el monto de la deuda y escala en los niveles de riesgo.
Con billeteras virtuales las categorías de riesgo (2 a 5) aumentaron tanto en montos como la cantidad de deudores. La que más creció fue la situación 4, con un alza, entre abril y mayo de $ 297.256 millones, mientras que el mayor incremento en cantidad de deudores se registró en la situación 5, con 387.468 personas más.
Respecto de la morosidad según edades, casi 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 34 años están en mora (38,4%). El segmento más joven (18 a 24 años) explica apenas el 3,8% del monto irregular, pero representa el 10% del total de personas morosas, lo que indica que los montos adeudados son relativamente bajos. Además, en un 80% corresponden a billeteras virtuales. La tasa de morosidad es dramática en la franja de hasta 24 años: 4 de cada 10 créditos otorgados por bancos y billeteras son morosos (40,9%).
Ranking por provincias: la situación de los tucumanos
¿En qué regiones se encuentran los peores niveles de morosidad? Cuyo y el NOA encabezan el ranking, mientras que la región Central y la Patagonia austral (excepto Santa Cruz) muestran un desempeño menos morosidad. Esto es otra demostración de la desigualdad existente entre zonas empobrecidas y regiones ricas de la Argentina, en las que, si bien el costo de vida es más elevado, los salarios acompañan el estándar de vida de lugares que hoy son favorecidos por el “boom” del crecimiento económico, particularmente en energía, petróleo y minería.
La provincia con morosidad más elevada contemplando tanto bancos como billeteras virtuales es La Rioja (22,8%), seguido de San Luis (20,1%) y Catamarca (20%), señala el reporte del CEPA. ¿Cómo aparece Tucumán en ese ranking? El ratio de irregularidad del crédito en el distrito es del 18,2%, según los datos oficiales.
A su vez, los niveles más bajos de morosidad se encuentran en La Pampa (9,1%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con un 10,1%, y Santa Fe (12,4%). En tanto, solo tres jurisdicciones (CABA, Neuquén y Santa Fe) registran menos del 25% de sus deudores en situación irregular.
Al analizar más profundamente el comportamiento de los tucumanos respecto de sus deudas, el diagnóstico del CEPA muestra que el 19% de la cartera de los bancos registran irregularidad, mientras que en el caso de las billeteras virtuales ese porcentaje se eleva al 38%. En el promedio, el 34,5% de los deudores de la provincia se encuentran en situación de mora, de acuerdo con los datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (Cendeu) del Banco Central.