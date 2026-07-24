Leo Garzón hace “Canción de aquí” con Siempre Verde

Así presenta Leo Garzón a su espectáculo “Canción de aquí”, que ofrecerá esta noche junto al conjunto Siempre Verde, desde las 21 en la Casa de la Cultura de Tafí Viejo (avenida Alem 753), en un encuentro de músicos tucumanos propuesto para compartir canciones para escuchar, sentir y bailar. El repertorio estará integrado por composiciones propias y de autores contemporáneos, seleccionadas especialmente para homenajean la cultura tucumana y particularmente la taficeña, con la presencia especial de Noralía Villafañe y artistas sorpresa.