Leo Garzón hace “Canción de aquí” con Siempre Verde

“La identidad del pueblo y la poesía que lo retrata, toman los sonidos del paisaje para hacerse uno con las voces y volver a latir en los cuerpos de quienes inspiran, sueñan y viven la canción”.
Así presenta Leo Garzón a su espectáculo “Canción de aquí”, que ofrecerá esta noche junto al conjunto Siempre Verde, desde las 21 en la Casa de la Cultura de Tafí Viejo (avenida Alem 753), en un encuentro de músicos tucumanos propuesto para compartir canciones para escuchar, sentir y bailar. El repertorio estará integrado por composiciones propias y de autores contemporáneos, seleccionadas especialmente para homenajean la cultura tucumana y particularmente la taficeña, con la presencia especial de Noralía Villafañe y artistas sorpresa.
Garzón está radicado en Buenos Aires, desde donde continúa una carrera con más de 20 años de trayectoria centrada en la canción de raíz folclórica, en la cual combina tradición y contemporaneidad; y Siempre Verde es el grupo integrado por Federico Cuchi Correa, Héctor Gallego Estrada, Luciano Aragón y Guillermo Valoy, con las canciones de su disco “El porqué de las estrellas” como cabecera.
Peña El Cardón
En otras propuestas que abarcan zambas y chacareras norteñas, Fede López se presentará -con invitados- en la peña El Cardón (Las Heras 50); mientras que en La Asunción (Juan José Passo y Santa Fe) actuarán la paraguaya Clara Mutsuko en su homenaje a Mercedes Sosa, Thiago Santucho, La Bohemia, David Risso, Ale Ávila y Lautaro Rocha, y en La Casa de Yamil (España 153) lo hará Viortuos.
La Escondida (Miguel Lillo 234) anuncia los shows en vivo de Trova 4, Daniel Saba, La Huella y Alma Huayna; y en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) estarán David Robles, Franco Véliz, Benjamín Zamorano, Marcia Santa Cruz y Ritual Folk.