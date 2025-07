Julio Cultural: Leo Garzón vive un “Tiempo de mixturas”

“Bauticé a este nuevo recital ‘Tiempo de mixturas’, porque refleja el momento histórico que estamos viviendo, una época de cruces y encuentros con mixturas geográficas, culturales, sonoras… es una búsqueda por unir, juntar y trascender fronteras. Con las redes, tenemos acceso inmediato a músicas de cualquier parte del mundo y, al mismo tiempo, podemos aportar lo nuestro, ser parte activa de ese entramado global. Pero también hablo de una mixtura personal, porque soy un tucumano que hace años vivo en Buenos Aires, donde me encontré con el tango, la música del litoral o la sonoridad rioplatense. Me dejo atravesar por otros lenguajes, y me interesa reflexionar y convivir con eso”, explica.