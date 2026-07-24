Números de Oro: un dinero extra que viene al pelo para encarar esas mejoras que harán más cómoda la casita

Rolando vive sobre Moreno al 2.100, y es jubilado municipal. Al momento de la entrevista con LA GACETA se encontraba indispuesto, así que tomó la posta su hija Mariela. “Mi papi está muy agradecido. Juega a los Números de Oro desde que comenzaron con los premios; y piensa seguir haciéndolo”, contó. Según Mariela, él mismo había controlado la tarjeta, y los llamó para avisarles. “No te imaginas lo emocionado que se puso cuando verificó que era ganador; no lo podía creer. Me llamó súper emocionado el lunes; ese día ya la había completado”, dijo.