Números de Oro: un dinero extra que viene al pelo para encarar esas mejoras que harán más cómoda la casita

Pocas casas realmente están acabadas, completas. Pocas, muy pocas, tienen todos sus ambientes en condiciones óptimas. Por el contrario, a la mayoría algo le falta. Puede ser algún pequeño detalle, o algo acaso más grande, más complejo, que brindaría mayor confort a sus habitantes.
En nuestra economía, sin embargo, esos arreglos siempre se terminan “pateando hacia adelante”; porque siempre aparece algún imprevisto, que resulta prioritario, y que se come ese dinero que uno venía juntando de a montoncitos, para destinarlo en la casa. Lo protestó Mafalda: “Como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante”. Debido a eso, cuando de repente uno se encuentra frente a un extra inesperado rápidamente busca invertirlo en esas reparaciones o mejoras que esperan su turno.
Es el caso de los dos ganadores de la semana 17 de una nueva edición de los Números de Oro -el tradicional entretenimiento de LA GACETA-: Rolando Alberto Ibarra (75 años) y Roque Benjamín Campo (58) presentaron sendas tarjetas ganadoras, y se repartirán el pozo acumulado de $ 7.000.000; cada uno cobrará $ 3.500.000.
Rolando vive sobre Moreno al 2.100, y es jubilado municipal. Al momento de la entrevista con LA GACETA se encontraba indispuesto, así que tomó la posta su hija Mariela. “Mi papi está muy agradecido. Juega a los Números de Oro desde que comenzaron con los premios; y piensa seguir haciéndolo”, contó. Según Mariela, él mismo había controlado la tarjeta, y los llamó para avisarles. “No te imaginas lo emocionado que se puso cuando verificó que era ganador; no lo podía creer. Me llamó súper emocionado el lunes; ese día ya la había completado”, dijo.
Al parecer, la suerte venía rondándole: “Hacía unas semanas que le venían faltando uno o dos números; y se enojaba porque no salían”. Contó que con el dinero Rolando hará mejoras en su casa, para mayor comodidad. “Él se maneja con muletas, debido a su artrosis; si hubiese sido el único ganador nos habría ayudado, pero primero está su bienestar”, aseguró una agradecida Mariela.
“Siempre controlo yo; bien temprano a la mañana. El viernes anoté de una seis números, y ya el lunes me faltaba solamente el 88, que justo entró el martes. Me puse muy contento; en estos tiempos cualquier premio viene muy bien”, celebró Roque.
Le contó a LA GACETA que juega al entretenimiento desde siempre; y que no menos de 13 o de 14 veces le había faltado un solo número en la tarjeta. “Justo en estos días le comentaba a la señora que me vende el diario, la única en el pueblo; y ella me decía que no pierda la esperanza, que ya iba a llegarla suerte”, recordó.
Vivienda en Graneros
Roque también destinará gran parte del premio a su vivienda, en Graneros. En este caso, buscará terminar una pieza, que quedó a medias. “Tengo una piecita a la que le falta el piso; yo soy albañil, plomero... de todo un poco. La mano de obra la hago yo, pero no me alcanzaba para los materiales, todo se me hace cuesta arriba. Con parte de esto voy a comprar el piso y la terminaré”, adelantó.
Además, tiene previsto ayudar a un hijo que alquila en San Miguel de Tucumán, donde estudia Ingeniería Mecánica. “También voy a pagar algunas cuentitas de esas que uno siempre tiene, y le compraré algo para mi hija, que vive conmigo”, agregó.
Con la tarjeta que se entrega junto al diario de hoy los lectores participan por un pozo de $3.500.000. Si el cartón lleva el sello de “usuario tarjeta Sol” duplicará el premio. Para conocer historias, novedades y próximos sorteos, se recomienda seguir las redes oficiales del entretenimiento en Facebook y en Instagram.