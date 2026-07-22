Dos tucumanos ganaron el pozo de Números de Oro y se llevaron $7.000.000

La suerte volvió a hacerse presente en Tucumán con una nueva edición de Números de Oro, el tradicional entretenimiento de LA GACETA que cada semana renueva la ilusión de miles de lectores. En esta oportunidad, dos participantes acertaron la combinación ganadora y se repartieron el pozo acumulado de $7.000.000 correspondiente a la semana 17.