Números de Oro

Dos tucumanos ganaron el pozo de Números de Oro y se llevaron $7.000.000

Viernes tras viernes, miles de tucumanos esperan su tarjeta junto al diario con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores.

Dos tucumanos ganaron el pozo de Números de Oro y se llevaron $7.000.000
Hace 1 Hs

La suerte volvió a hacerse presente en Tucumán con una nueva edición de Números de Oro, el tradicional entretenimiento de LA GACETA que cada semana renueva la ilusión de miles de lectores. En esta oportunidad, dos participantes acertaron la combinación ganadora y se repartieron el pozo acumulado de $7.000.000 correspondiente a la semana 17.

Viernes tras viernes, miles de tucumanos esperan su tarjeta junto al diario con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores. En esta edición, la expectativa tuvo un final feliz para dos afortunados que podrán disfrutar de un importante premio en efectivo.

Además, los usuarios de Tarjeta Sol cuentan con un beneficio exclusivo: pueden retirar sus tarjetas selladas de 17:30 a 20:30 en la sede de La Rioja 265 y, si resultan ganadores, duplican automáticamente el monto del premio, incrementando aún más las posibilidades de celebrar.

Por otro lado, continúa vigente Números de la Suerte, el sorteo complementario que entrega órdenes de compra por $350.000, ofreciendo una nueva oportunidad de ganar a los lectores que participan cada semana.

Con miles de tucumanos siguiendo cada sorteo, Números de Oro continúa repartiendo premios y renovando la ilusión viernes tras viernes, consolidándose como una de las tradiciones más esperadas por las familias de toda la provincia.

Esta nota es de acceso libre.
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