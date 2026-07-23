Una mujer huyó desnuda por la ventana de su casa para evitar que su pareja la asesinara

Resumen para apurados
- En Santiago del Estero, una mujer huyó desnuda por una ventana el martes a la noche para salvar su vida, tras ser golpeada y amenazada de muerte con un arma por su pareja.
- La víctima pidió auxilio a una vecina y fue atendida por lesiones en un hospital. La fiscal Silvia Jaime investiga el intento de femicidio mientras el acusado sigue prófugo.
- El caso visibiliza la extrema gravedad de la violencia de género en zonas rurales y mantiene un operativo policial para dar con el paradero del atacante en la región.
Una mujer logró escapar desnuda por la ventana de su casa para salvar su vida luego de que, según denunció, su pareja la golpeara y la amenazara de muerte mientras la apuntaba con un arma de fuego. El dramático episodio ocurrió en Santiago del Estero y el acusado, identificado como Gustavo Daniel Santillán, permanece prófugo.
El hecho se registró alrededor de las 22.30 del martes en el paraje Piruitas, cercano a la localidad de Tío Pozo, en una zona rural del departamento Loreto.
La Policía tomó conocimiento de la situación a partir del aviso del encargado del destacamento local, quien alertó sobre un presunto intento de femicidio.
De inmediato, efectivos de la Comisaría 27 se dirigieron al lugar y se entrevistaron con María Emilia, una vecina que relató que se encontraba en su casa, preparándose para descansar, cuando una mujer llegó pidiendo auxilio. Estaba completamente desnuda y en un evidente estado de desesperación.
La testigo contó que la víctima gritaba que su pareja, Gustavo Daniel Santillán, la había golpeado y que intentaba matarla con un arma de fuego luego de una discusión.
Más tarde, los policías pudieron entrevistar a la damnificada, quien aún se encontraba en estado de shock. Según su relato, en medio de la violenta agresión logró escapar por una ventana de la vivienda. Explicó que esa fue la única alternativa que encontró para evitar ser alcanzada por el atacante y pedir ayuda a los vecinos.
Tras ser resguardada, la mujer fue trasladada al Hospital Zonal, donde fue examinada por el médico de guardia, quien solicitó la realización de estudios complementarios. Los profesionales determinaron que no presentaba lesiones en el cráneo, aunque constataron un hematoma en el ojo izquierdo como consecuencia de la golpiza.
Una vez finalizada la atención médica, la víctima fue llevada a la dependencia policial para formalizar la denuncia penal y brindar todos los detalles del violento episodio.
Durante el procedimiento, los efectivos remitieron imágenes de las lesiones a la fiscal de turno, Silvia Jaime Luna, quien fue informada sobre lo ocurrido y quedó a cargo de impartir las directivas correspondientes para avanzar con la investigación del caso.