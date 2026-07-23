Del debut de Orfila en San Martín al reencuentro: qué cambió en Temperley desde aquel empate en Turdera

Pasó poco más de un mes desde la primera vez que se cruzaron en el torneo, pero el contexto ya es otro. La igualdad 1 a 1 en el Alfredo Beranger marcó el debut de Alejandro Orfila al frente de San Martín. Ahora, apenas tres partidos después para Temperley, volverán a verse las caras en La Ciudadela. El “Gasolero” llega tercero en la zona B, acumula ocho encuentros sin perder y ratificó el crecimiento que ya había empezado a mostrar en aquel primer enfrentamiento.