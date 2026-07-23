Franco Colapinto habló sobre su futuro en Alpine para 2027: “No tengo idea”

Resumen para apurados
- Franco Colapinto declaró en Hungría que ignora su futuro en Alpine para 2027, ya que aún no renovó contrato y busca enfocarse solo en mejorar el auto.
- El piloto sumó puntos en seis carreras este año. El año pasado renovó en noviembre y ahora Alpine afronta problemas de rendimiento frente a Racing Bulls.
- La definición contractual esperará al receso de verano, mientras la escudería proyecta un paquete de mejoras en Zandvoort para recuperar competitividad.
Franco Colapinto reconoció que todavía no tiene certezas sobre su continuidad en Alpine para la próxima temporada. En la antesala del Gran Premio de Hungría, el argentino fue consultado por su futuro en la Fórmula 1 y aseguró que, por ahora, su atención está puesta exclusivamente en su rendimiento y en el trabajo con el equipo.
El piloto de 23 años sumó puntos en seis de los diez grandes premios disputados durante el año y se convirtió en uno de los protagonistas del mercado de pilotos para 2027. Sin embargo, su contrato todavía no fue confirmado.
El receso de verano, que comenzará después de la carrera del domingo, suele ser aprovechado por las escuderías para avanzar en la definición de sus futuras alineaciones. Colapinto ya atravesó una situación similar el año pasado: la renovación de su vínculo para la actual temporada recién fue oficializada durante el Gran Premio de Brasil, en noviembre.
Consultado en conferencia de prensa sobre cuándo podría resolverse su situación, el argentino evitó establecer plazos y admitió que tampoco conoce qué decisión tomará Alpine.
“No tengo idea. Solo me enfoco en manejar y estoy feliz este año. Siento que estoy haciendo un buen trabajo. Simplemente no tengo idea”, afirmó.
Mientras crecen las especulaciones alrededor de las butacas disponibles para 2027, Colapinto remarcó que su prioridad pasa por las próximas competencias y por encontrar soluciones junto con la escudería.
“Estoy enfocado únicamente en estas próximas carreras y en dar lo mejor de mí con el equipo, tratando de mejorar el coche. Ese es nuestro principal objetivo”, explicó.
El argentino también respondió con ironía cuando le preguntaron por las diferentes versiones que circulan sobre el mercado: “Creo que ustedes definitivamente saben más que nosotros con todos los rumores que publican en internet. Yo ni siquiera conozco una cuarta parte de lo que ustedes saben”.
La incertidumbre contractual de Colapinto coincide con un momento exigente para Alpine. La escudería pelea por mantenerse en la quinta posición del campeonato de constructores después de perder terreno frente a Racing Bulls y Audi. El equipo de Enstone quedó igualado en puntos con la estructura de Faenza y espera recuperar competitividad con un paquete de actualizaciones que estrenaría en Zandvoort, después del receso.
Colapinto reconoció que las modificaciones incorporadas hasta ahora no produjeron el avance esperado. “Nosotros también trajimos cosas que pensábamos que iban a representar un gran paso y, desafortunadamente, no fue tan grande como esperábamos”, analizó.
Además, señaló que Racing Bulls logró evolucionar de una mejor manera y que Alpine ya no se encuentra en la misma posición respecto de sus rivales que había mostrado en Miami, Canadá y Mónaco. “Así que estamos trabajando para hacerlo mejor”, concluyó.
La actividad en Hungría comenzará el viernes con las prácticas libres a las 8.30 y a las 12. El sábado se disputarán la tercera sesión a las 7.30 y la clasificación a las 11. La carrera será el domingo desde las 10.