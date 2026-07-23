Ladrones asaltaron a dos adolescentes en El Manantial

Resumen para apurados
- Dos hombres fueron detenidos tras asaltar con cuchillos a dos adolescentes para robarles sus celulares el 19 de julio en una parada de colectivos en El Manantial.
- Los sospechosos llegaron en moto, amenazaron a los jóvenes y sustrajeron un iPhone. Tras huir, fueron atrapados por la policía durante patrullajes preventivos.
- La Justicia dictó un mes de prisión preventiva para ambos acusados, quienes cuentan con condenas previas, mientras avanza la causa por tentativa de robo agravado.
Dos hombres quedaron bajo prisión preventiva acusados de intentar asaltar con cuchillos a dos adolescentes en El Manantial. Según la investigación, uno de los jóvenes fue despojado de su teléfono celular y los sospechosos fueron detenidos pocos minutos después, tras una persecución policial.
La causa es investigada por la Fiscalía de Robos y Hurtos de Feria. El hecho ocurrió el domingo 19 de julio, alrededor de las 20.25, en una parada de colectivos ubicada en la esquina de las calles Paraná y Santiago, en El Manantial. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, un adolescente de 17 años esperaba el colectivo junto a una amiga de 14 cuando los acusados llegaron al lugar en una motocicleta. Tras detener la marcha del vehículo, el acompañante descendió y, armado con un cuchillo tipo sierrita, amenazó al joven para quitarle un teléfono celular iPhone. Luego se dirigió hacia la adolescente y, también mediante amenazas con un cuchillo, le exigió que entregara su teléfono celular. Sin embargo, no logró apoderarse de ningún elemento de la menor. Tras el ataque, ambos escaparon en la motocicleta con el celular sustraído, pero fueron interceptados por policías que realizaban recorridos preventivos en la zona.
Preventiva
Ayer la auxiliar de fiscal Julieta Pérez Morales imputó a ambos acusados como coautores del delito de tentativa de robo agravado por el uso de arma blanca, solicitó que ambos permanezcan con prisión preventiva por 45 días al señalar la existencia de riesgos procesales y remarcó que ambos registran condenas anteriores.
La jueza interviniente hizo lugar parcialmente al planteo del MPF y ordenó la prisión preventiva por el un mes.