Ladrones asaltaron a dos adolescentes en El Manantial

La causa es investigada por la Fiscalía de Robos y Hurtos de Feria. El hecho ocurrió el domingo 19 de julio, alrededor de las 20.25, en una parada de colectivos ubicada en la esquina de las calles Paraná y Santiago, en El Manantial. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, un adolescente de 17 años esperaba el colectivo junto a una amiga de 14 cuando los acusados llegaron al lugar en una motocicleta. Tras detener la marcha del vehículo, el acompañante descendió y, armado con un cuchillo tipo sierrita, amenazó al joven para quitarle un teléfono celular iPhone. Luego se dirigió hacia la adolescente y, también mediante amenazas con un cuchillo, le exigió que entregara su teléfono celular. Sin embargo, no logró apoderarse de ningún elemento de la menor. Tras el ataque, ambos escaparon en la motocicleta con el celular sustraído, pero fueron interceptados por policías que realizaban recorridos preventivos en la zona.