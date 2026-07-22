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Siete empleos con alta demanda en el segundo semestre: cuáles son los puestos que ofrecen salarios de hasta $1.550.000

Un informe identificó las posiciones operativas de nivel inicial que seguirán siendo las más buscadas durante la segunda mitad de 2026. No requieren título universitario y representan una puerta de entrada al mercado laboral formal.

7 posiciones laborales operativas de nivel inicial con demanda activa en el segundo semestre
7 posiciones laborales operativas de nivel inicial con demanda activa en el segundo semestre
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un informe de Randstad detalló que en Argentina se buscan siete perfiles operativos para el segundo semestre de 2026, con sueldos de hasta $1.550.000 para impulsar el trabajo formal.
  • Los puestos no exigen título universitario e incluyen logística, ventas y gastronomía, sectores impulsados por el e-commerce y tareas manuales no reemplazables por la IA.
  • Estos empleos temporarios funcionarán como puerta de entrada al mercado laboral formal y semillero de talento para la efectiva incorporación de jóvenes en las empresas.
Resumen generado con IA

En un contexto de transformación del mercado de trabajo impulsado por la automatización y la inteligencia artificial, las posiciones operativas de nivel inicial continúan siendo una de las principales vías de acceso al empleo formal. Así lo revela un informe de Randstad, que identificó los siete perfiles con mayor demanda para el segundo semestre de 2026 en la Argentina.

Se trata de puestos que, en su mayoría, no requieren estudios universitarios, exigen presencialidad y desempeñan tareas manuales o de atención al público que todavía no pueden ser reemplazadas por la tecnología.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, sostuvo que, pese a los cambios que atraviesa el mercado laboral, las empresas siguen necesitando incorporar trabajadores para cubrir este tipo de funciones.

"Las posiciones operativas de nivel inicial siguen siendo la puerta de entrada al mercado laboral para los jóvenes, permitiéndoles adquirir experiencia, desarrollar habilidades y construir una carrera profesional", señaló.

Los siete empleos con mayor demanda

Según la consultora, estas serán las posiciones que mantendrán una demanda sostenida durante los próximos meses.

1. Operario de depósito

Es uno de los perfiles más buscados por empresas de logística y grandes cadenas comerciales. Sus tareas incluyen la recepción, almacenamiento, preparación y despacho de mercadería.

Salario bruto estimado: $1.550.000 mensuales.

2. Vendedor y atención al cliente

Los comercios continúan demandando personal para la venta presencial y el asesoramiento a clientes, una función considerada clave para mejorar la experiencia de compra.

Salario bruto estimado: $1.500.000.

3. Picker/Packer

El crecimiento del comercio electrónico mantiene elevada la demanda de estos trabajadores, encargados de preparar, controlar y embalar pedidos antes de su distribución.

Salario bruto estimado: $1.200.000.

4. Repositor

Supermercados y grandes superficies comerciales siguen incorporando personal para garantizar la reposición y correcta exhibición de productos.

Salario bruto estimado: $1.250.000.

5. Preventista

Estos trabajadores visitan comercios para tomar pedidos, fortalecer la relación con los clientes y ampliar la presencia de productos en los puntos de venta.

Salario bruto estimado: $1.300.000.

6. Camarero o mozo para eventos

La actividad gastronómica, hotelera y de eventos mantiene una demanda constante de personal para servicios de catering y atención en salones.

Salario bruto estimado: $1.500.000.

7. Cajero de punto de venta

La operación de cajas y el manejo de medios de pago siguen siendo funciones esenciales en supermercados, comercios y cadenas de retail.

Salario bruto estimado: $1.300.000.

Qué sectores generan más oportunidades laborales

El informe destaca que comercio, retail, logística, hotelería, gastronomía y entretenimiento concentran gran parte de las oportunidades para quienes buscan su primer empleo.

El crecimiento del comercio electrónico continúa impulsando la contratación de personal en depósitos y centros de distribución, mientras que supermercados, tiendas y franquicias mantienen una demanda constante de vendedores, cajeros y repositores.

En paralelo, restaurantes, cafeterías, cadenas de comida rápida y empresas organizadoras de eventos ofrecen alternativas laborales con horarios flexibles, especialmente valoradas por estudiantes.

También la industria del entretenimiento y los eventos genera oportunidades mediante contrataciones temporarias vinculadas a espectáculos, ferias, promociones y actividades estacionales.

Los empleos temporarios, una puerta de entrada al mercado laboral

Desde Randstad remarcaron que los contratos temporarios suelen convertirse en la primera experiencia laboral formal para muchos jóvenes.

Según Andrea Ávila, este tipo de incorporaciones no solo permite adquirir experiencia y desarrollar habilidades, sino que también funciona como un semillero de talento para muchas empresas, que luego efectivizan a quienes demuestran compromiso, capacidad de aprendizaje y buen desempeño.

De esta manera, las posiciones temporarias y los trabajos por proyecto continúan consolidándose como una de las principales herramientas de inserción laboral para quienes buscan iniciar su carrera profesional.

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