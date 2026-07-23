Temporales en Chile dejan 13 muertos y siete desaparecidos

Debido a las crecidas de los ríos, varios caminos quedaron bloqueados por el agua y el fango, y algunos pueblos resultaron aislados. “Tengo 57 años y nunca había visto una emergencia como esta. Lo más impactante fue ver cómo los ríos y las quebradas se desbordaron”, dijo Patricia Albornoz, una dirigente vecinal de Coquimbo, a unos 460 km al norte de Santiago.