Temporales en Chile dejan 13 muertos y siete desaparecidos

SANTIAGO, Chile.- El temporal que recorrió Chile dejó al menos 13 muertos y más de 60.000 personas aisladas por interrupciones de rutas, según un nuevo balance entregado por el gobierno local, que se centrará en reactivar los caminos y servicios básicos.
El fenómeno, que empezó el 15 de julio en el sur del país, golpeó especialmente a Coquimbo y Atacama, regiones desérticas del norte, donde son inusuales las lluvias extremas.
“Tenemos 13 personas fallecidas y siete personas desaparecidas”, informó Alicia Cebrián, directora del Servicio de Emergencias Estatal (Senapred).
El balance del Senapred de ayer a la mañana da cuenta además de graves daños que recién comienzan a cuantificarse.
Cebrián detalló que 100 casas resultaron destruidas en su totalidad, 3.500 presentan daños mayores y alrededor de 20.000 registran afectaciones menores. Sin embargo, otras 1.700 viviendas están a la espera de evaluación.
Debido a las crecidas de los ríos, varios caminos quedaron bloqueados por el agua y el fango, y algunos pueblos resultaron aislados. “Tengo 57 años y nunca había visto una emergencia como esta. Lo más impactante fue ver cómo los ríos y las quebradas se desbordaron”, dijo Patricia Albornoz, una dirigente vecinal de Coquimbo, a unos 460 km al norte de Santiago.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que las lluvias “van a comenzar a disminuir” en las próximas horas, pero que todavía persisten riesgos por “crecidas de cauces y quebradas”.
Tras el fin del fenómeno climático, el gobierno se centrará en enviar ayuda humanitaria a las zonas afectadas, restablecer las rutas y los servicios básicos.
El presidente chileno, José Antonio Kast, decretó estado de catástrofe en la zona, lo que permite el despliegue de militares, restringir libertades de tránsito y movilizar recursos de ayuda más rápidamente.
La autoridad confirmó que la regiones de Coquimbo y Valparaíso presentan la mayor cantidad de clientes sin suministro eléctrico, mientras que los cortes de agua potable afectan a 176.811 clientes en Coquimbo y a otros 5.079 en la región de Atacama.
Segundo avión
El martes, Cebrián ya había informado que “salió un segundo avión con destino a la Región de Atacama, con nueve toneladas de ayuda humanitaria, totalizando un poco más de 150 toneladas de ayuda ya enviadas a las regiones y estando en proceso de entrega a las distintas comunas”.
Por otra parte, y mientras municipios y el Gobierno comienzan a cuantificar los daños, gremios empresariales cifraron “ a ojo de pájaro” las pérdidas para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en unos U$S400 millones, principalmente en el comercio, la pequeña minería y el agro.