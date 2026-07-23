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Temporales en Chile dejan 13 muertos y siete desaparecidos

Cortes de agua y luz en miles de viviendas.

LA SERENA. Rescatistas de Red Comunales trabajan en zonas donde hay más de 1.000 casas afectadas por la emergencia climática de esta semana.
LA SERENA. Rescatistas de Red Comunales trabajan en zonas donde hay más de 1.000 casas afectadas por la emergencia climática de esta semana.
Hace 5 Hs

SANTIAGO, Chile.- El temporal que recorrió Chile dejó al menos 13 muertos y más de 60.000 personas aisladas por interrupciones de rutas, según un nuevo balance entregado por el gobierno local, que se centrará en reactivar los caminos y servicios básicos.

El fenómeno, que empezó el 15 de julio en el sur del país, golpeó especialmente a Coquimbo y Atacama, regiones desérticas del norte, donde son inusuales las lluvias extremas.

Catástrofe por un temporal en regiones del norte de Chile

Catástrofe por un temporal en regiones del norte de Chile

“Tenemos 13 personas fallecidas y siete personas desaparecidas”, informó Alicia Cebrián, directora del Servicio de Emergencias Estatal (Senapred).

El balance del Senapred de ayer a la mañana da cuenta además de graves daños que recién comienzan a cuantificarse.

Cebrián detalló que 100 casas resultaron destruidas en su totalidad, 3.500 presentan daños mayores y alrededor de 20.000 registran afectaciones menores. Sin embargo, otras 1.700 viviendas están a la espera de evaluación.

Debido a las crecidas de los ríos, varios caminos quedaron bloqueados por el agua y el fango, y algunos pueblos resultaron aislados. “Tengo 57 años y nunca había visto una emergencia como esta. Lo más impactante fue ver cómo los ríos y las quebradas se desbordaron”, dijo Patricia Albornoz, una dirigente vecinal de Coquimbo, a unos 460 km al norte de Santiago.

VIÑA DEL MAR. La fuerza de la inundación abrió un peligroso zanjón. VIÑA DEL MAR. La fuerza de la inundación abrió un peligroso zanjón.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que las lluvias “van a comenzar a disminuir” en las próximas horas, pero que todavía persisten riesgos por “crecidas de cauces y quebradas”.

Tras el fin del fenómeno climático, el gobierno se centrará en enviar ayuda humanitaria a las zonas afectadas, restablecer las rutas y los servicios básicos.

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El presidente chileno, José Antonio Kast, decretó estado de catástrofe en la zona, lo que permite el despliegue de militares, restringir libertades de tránsito y movilizar recursos de ayuda más rápidamente.

La autoridad confirmó que la regiones de Coquimbo y Valparaíso presentan la mayor cantidad de clientes sin suministro eléctrico, mientras que los cortes de agua potable afectan a 176.811 clientes en Coquimbo y a otros 5.079 en la región de Atacama.

Segundo avión

El martes, Cebrián ya había informado que “salió un segundo avión con destino a la Región de Atacama, con nueve toneladas de ayuda humanitaria, totalizando un poco más de 150 toneladas de ayuda ya enviadas a las regiones y estando en proceso de entrega a las distintas comunas”.

RESCATE. El ejército accede a lugares donde hay residentes aislados. RESCATE. El ejército accede a lugares donde hay residentes aislados.

Por otra parte, y mientras municipios y el Gobierno comienzan a cuantificar los daños, gremios empresariales cifraron “ a ojo de pájaro” las pérdidas para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en unos U$S400 millones, principalmente en el comercio, la pequeña minería y el agro.

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