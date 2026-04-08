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La UTN Tucumán mantiene abiertas las inscripciones a diplomaturas en tecnología: ciberseguridad, IA y robótica

La propuesta apunta a la formación en áreas estratégicas con alta demanda laboral y certificación universitaria.

EL FUTURO LLEGÓ. La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional continúa con las inscripciones EL FUTURO LLEGÓ. La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional continúa con las inscripciones
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La UTN Tucumán mantiene abiertas las inscripciones para diplomaturas en Ciberseguridad, IA y Robótica, buscando formar profesionales ante la alta demanda laboral tecnológica actual.
  • Estas capacitaciones con certificación universitaria ofrecen formación práctica y flexible. Según el decano Rubén Egea, los contenidos están alineados con las necesidades del sector.
  • La iniciativa busca potenciar la inserción laboral en áreas estratégicas globales. Con cupos limitados, la universidad refuerza su rol como motor de desarrollo técnico regional.
Resumen generado con IA

La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) informó que continúan abiertas las inscripciones a su cartera de diplomaturas, oferta orientada a brindar formación actualizada en áreas clave del desarrollo tecnológico. 

Entre las propuestas se destacan las diplomaturas en Ciberseguridad, Telecomunicaciones, Inteligencia Artificial y Robótica, disciplinas que concentran una creciente demanda de perfiles técnicos y profesionales tanto a nivel local como global.

Desde la institución remarcaron que estas capacitaciones cuentan con certificación universitaria y están diseñadas con una fuerte orientación práctica, lo que permite a los estudiantes adquirir herramientas concretas para su inserción o crecimiento en el mercado laboral.

El decano de la facultad, Rubén Egea, señaló que el objetivo es ofrecer alternativas formativas alineadas con las necesidades actuales del sector. “Estamos generando propuestas en áreas estratégicas, con contenidos actuales, orientación práctica y facilidades de cursado, pensadas para quienes buscan desarrollarse en el ámbito tecnológico, con el respaldo académico de nuestra universidad”, afirmó.

En la misma línea, el secretario de Cultura y Extensión Universitaria, Hernán Albarracín, destacó la flexibilidad de las diplomaturas. “Estas propuestas combinan calidad, actualización y certificación universitaria, con modalidades que permiten compatibilizar el estudio con las actividades laborales”.

Desde la UTN indicaron que los cupos son limitados y recomendaron a los interesados realizar la inscripción con anticipación. Para consultas y más información, se puede contactar a la Dirección de Graduados de la facultad a través de WhatsApp (3815 68-2427) o mediante su sitio web oficial.

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