Óptica Solmar: el legado de un tallerista que hoy lidera con robótica e inteligencia artificial

Los caminos se cruzaron definitivamente a fines de los 70. "Transcurría 1978 y la segunda generación de Solmar no quería continuar en el rubro. Mi padre compró el fondo de comercio justo cuando yo nací y, junto a mi madre, transformaron ese oficio en una misión: la de dar trabajo", cuenta Francisco Pineda (hijo), quien hoy lidera la empresa junto a su hermana Valeria. El local no fue una elección de carrera, sino un escenario cotidiano: "A los 10 años ya ayudábamos a envolver productos o a dar el vuelto. Crecimos acá adentro; Solmar es nuestro hogar".