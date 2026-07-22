La actividad económica cayó 0,5% en mayo: qué sectores crecieron y cuáles retrocedieron

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que la actividad económica registró una caída del 0,5% mensual en mayo. El dato se conoció luego del retroceso del 1,5% registrado en abril, lo que confirma un desempeño irregular de la economía durante el primer tramo del año. En la comparación interanual, en tanto, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró un crecimiento de 0,2%.