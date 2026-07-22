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La actividad económica cayó 0,5% en mayo: qué sectores crecieron y cuáles retrocedieron

Minería, energía y el agro impulsaron la mejora interanual, mientras que la industria, el comercio y la pesca volvieron a mostrar resultados negativos.

INDEC. La actividad económica volvió a caer en mayo.
INDEC. La actividad económica volvió a caer en mayo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El INDEC informó este miércoles que la actividad económica en Argentina cayó un 0,5% en mayo respecto a abril debido a bajas en la industria, el comercio y la pesca.
  • El dato sigue al retroceso del 1,5% de abril. Aunque siete sectores cayeron, la minería, energía y el agro impulsaron un leve crecimiento interanual del 0,2%.
  • El ministro Luis Caputo destacó que la economía acumula un alza del 1,7% en lo que va del año, proyectando una tendencia subyacente positiva pese a la volatilidad mensual.
Resumen generado con IA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que la actividad económica registró una caída del 0,5% mensual en mayo. El dato se conoció luego del retroceso del 1,5% registrado en abril, lo que confirma un desempeño irregular de la economía durante el primer tramo del año. En la comparación interanual, en tanto, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró un crecimiento de 0,2%.

El informe oficial señaló que ocho de los 15 sectores que integran el EMAE lograron incrementos respecto de mayo de 2025. Entre los de mejor desempeño se destacaron Explotación de minas y canteras, con un crecimiento interanual del 15,7%, y Electricidad, gas y agua, que avanzó 8%.

El agro y la minería impulsaron el crecimiento interanual

El sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró una suba del 4,6% interanual y fue el que tuvo el mayor aporte positivo sobre el EMAE. En segundo lugar se ubicó Explotación de minas y canteras. Entre ambos sectores explicaron 1,2 puntos porcentuales del crecimiento interanual del indicador.

En contraste, siete sectores presentaron caídas respecto del mismo mes del año pasado. El mayor retroceso correspondió a Pesca, con una baja del 29,3%. También mostraron resultados negativos la Industria manufacturera, que cayó 5,6%, y el Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con un descenso del 4,3%.

En conjunto, estos tres sectores restaron 1,4 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Caputo destacó el crecimiento acumulado de la actividad

Tras la difusión de los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en sus redes sociales que la actividad económica "acumuló un crecimiento de 1,7% en los primeros cinco meses del año en relación a igual período de 2025".

"El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,7% en los primeros 5 meses de 2026 en relación a igual período del año pasado. El indicador tendencia-ciclo, que permite evaluar la dinámica subyacente de la actividad, creció 0,2% mensual y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, el ciclo más largo desde 2011", precisó Caputo en la plataforma X.

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