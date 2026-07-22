Una argentina se mudó a España y se sorprendió al cobrar su primer sueldo: "No me alcanza ni para el alquiler"
Rosario se instaló en Valencia y contó en TikTok que el dinero que recibió por sus primeras dos semanas de trabajo no le alcanza para cubrir el costo de la vivienda. Su historia reabrió el debate sobre los alquileres y el costo de vida en España.
Resumen para apurados
- Rosario, una argentina radicada en Valencia, España, se volvió viral al contar en TikTok que su primer sueldo no le alcanza para cubrir el alquiler ante los altos costos.
- La joven cobró sus primeras dos semanas de trabajo en un mercado donde los alquileres alcanzaron un récord tras acumular un aumento del 97% en la última década.
- El caso refleja la creciente brecha entre las expectativas de los migrantes argentinos y la crisis de acceso a la vivienda que afecta tanto a extranjeros como a locales.
Mudarse al exterior en busca de mejores oportunidades laborales es el objetivo de miles de argentinos cada año. Sin embargo, la realidad económica en algunos destinos europeos también presenta dificultades. Eso fue lo que contó Rosario, una joven argentina que vive en Valencia, España, tras cobrar su primer sueldo y comprobar que no alcanzaba para pagar el alquiler.
A través de un video publicado en TikTok, la joven relató su experiencia y mostró la preocupación que le generó hacer las cuentas apenas recibió el pago.
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"No me alcanza ni para el alquiler"
Rosario explicó que el monto que recibió correspondía únicamente a sus primeras dos semanas de trabajo, ya que recién había comenzado en su nuevo empleo.
"Amigos, acabo de cobrar mi primer sueldo, o sea, la mitad, porque trabajé dos semanas, y no me alcanza ni para el alquiler", expresó en el video.
La argentina contó que, tras recibir el dinero, tuvo que replantear su presupuesto para afrontar los gastos de los próximos días.
"¿Qué hago? Estoy recalculando la vida. Estamos al horno, gente", dijo utilizando una expresión muy habitual en Argentina para describir una situación complicada.
El video rápidamente sumó miles de reproducciones y comentarios de otros argentinos y extranjeros que viven en España y aseguran atravesar dificultades similares por el alto costo de los alquileres.
El alquiler, uno de los mayores desafíos para quienes llegan a España
La experiencia de Rosario refleja una problemática que afecta tanto a inmigrantes como a españoles: el fuerte aumento del precio de los alquileres en relación con los salarios.
En muchas ciudades españolas, acceder a una vivienda representa el principal gasto mensual, lo que obliga a numerosos trabajadores a compartir departamento o buscar alojamiento en zonas más alejadas de los centros urbanos.
Valencia es una de las ciudades donde el costo de la vivienda continúa en alza. Según un informe de Fotocasa, el precio promedio de una habitación en la Comunidad Valenciana alcanzó los 441 euros mensuales a fines de 2025, mientras que en la ciudad de Valencia el incremento interanual fue del 6,6%.
Los alquileres siguen en niveles récord
El mismo relevamiento señala que alquilar una habitación en España cuesta, en promedio, 521 euros por mes, el valor más alto registrado por la plataforma en la última década.
Aunque durante 2025 los precios mostraron cierta estabilidad respecto del año anterior, el costo acumuló un incremento del 62% desde 2020 y del 97% en los últimos diez años.
Desde Fotocasa advirtieron que esta aparente desaceleración no implica una mejora en el acceso a la vivienda, sino que muchos inquilinos ya destinan el máximo de sus ingresos al alquiler.
Para quienes llegan desde otros países con la expectativa de mejorar su situación económica, el costo de la vivienda se convierte así en uno de los principales desafíos durante los primeros meses de residencia.